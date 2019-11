Mina & Ivano Fossati – L’uomo perfetto: audio e testo della nuova canzone

L’uomo perfetto è la decima e penultima traccia contenuta nell’album Mina Fossati, primo disco collaborativo tra questi due amati artisti, rilasciato il 22 novembre 2019.

Il testo, l’audio della nuova canzone, scritta e composta da Ivano, anche qui in un meraviglioso duetto con la cantante lombarda.

L’uomo perfetto testo Mina • Ivano Fossati

Download su: Amazon – iTunes

[Mina]

Lo sguardo dell’amore me lo dia che si allontana

lo vedevo nei suoi occhi

come una strada nella savana

era perfetto fra noi due

non c’è tempo poi da spiegare

l’avevo trovato da me

l’uomo perfetto che suonava la sua chitarra

per farmi ridere.

[I. Fossati]

Lei mai vista prima di allora

la mia mente era confusa

ma ogni giorno è voluttuoso

una scintilla nel suo sguardo

e tutto intorno migliorò

ahi, povero me

mi sentivo già perduto

la mia casa era lontana

così salto sulla moto

e la porto via.





[I. Fossati, Mina INSIEME]

Intanto l’amore a prima vista è come il cielo in un portone

fa che sia una storia vera e non la solita illusione

ma un pover uomo come fa se a casa una donna già ce l’ha

CHE CONFUSIONE, L’AMORE FA SEMPRE COSI’.

[Mina]

Poco tempo dopo

la battaglia è già perduta

solo parole su parole

mi riprendo il sentimento

e non ci penso quasi più

dì a lei che torni pentito

e il copione si rifà

poi per quanto riguarda noi

incomincio a dimenticarmi

e non dire ok

non è per niente ok, mmh?.

[I. Fossati]

Sarà stata l’aria fresca

l’aria liscia dell’estate

avevamo fatto tardi

vuoi amarmi anche domani

ti sei chiesta come mai?

[I. Fossati, Mina INSIEME]

Se intanto l’amore a prima vista è come il cielo in un portone

Forse stata una storia vera e non la solita canzone

ma un pover uomo come fa se a casa una donna già ce l’ha

CHE CONFUSIONE, L’AMORE FA SEMPRE COSI’.





[Mina]

Coccodrilli tutti intorno e poco spazio per noi due

forse al di sotto dell’amore ma lui suonava nel tramonto

per farmi ridere

per farmi ridere.





Ascolta su: