Mina & Ivano Fossati – Farfalle: audio e testo del nuovo brano

Il testo, l’audio di Farfalle, seconda simpaticissima traccia dell’album Mina Fossati, disco collaborativo dei due artisti, disponibile ovunque da venerdì 22 novembre 2019.

La canzone è stata scritta e composta da Ivano e un piccolo assaggio, si è già avuto modo di ascoltarlo alla fine del video animato che ha accompagnato il primo singolo Tex Mex.

Farfalle testo — Mina • Ivano Fossati

[Insieme, I. Fossati]

Passo dopo passo

minuto per minuto

passa un aeroplano e lo saluto

è passato il novecento con tutte le bandiere

il mio cuore muto… è rimasto a vedere

il mio cuore intervistato adesso cosa ci dice?

risponde “sono qui e per questo sono felice”

se ne scrivono di cose dalle stelle alle stalle

signori giornalisti non rompeteci le-

[Mina]

Farfalle, farfalle, il segno dell’estate

arrivano le rondini, appaiono le fate

farfalle, farfalle, l’aria dell’estate

s’accorciano le gonne delle prime fidanzate

profumo di spiaggia, di cinema all’aperto

e i baci sulla spider con il primo ancora incerto

le parole gentili nel caso dell’amore

che danno la forza di un elettromotore.

[I. Fossati]

Ho scritto allo psichiatra e non ce n’era bisogno

mi sembrava di impazzire ma era solo un sogno

ero lontano lontano, nelle Indie occidentali

eppure vi vedevo anche senza gli occhiali

becchi i giovani e imbecilli saltare sopra a un treno

senza un pensiero e nemmeno il freno.





[Mina]

Il pane, la mela, canzone senza storia

campane del mattino in piazza della Vittoria

[I. Fossati]

Poveraccio poveretto son rimasto quel che ero

però ho girato il mondo con la faccia da torero

[Mina]

Se cucini del pesce chiudi il gatto nell’armadio

e attento alla ricetta che sia quella della radio.

[Insieme]

Passo dopo passo

minuto per minuto

passa un aeroplano e lo saluto





[I. Fossati]

il nostro cuore intervistato adesso cosa ci dice?

risponde “sono qui e per questo sono felice”

[Mina]

Farfalle farfalle il segno dell’estate

arrivano le rondini appaiono le fate

farfalle farfalle l’aria dell’estate

s’accorciano le gonne delle prime fidanzate

farfalle farfalle farfalle farfalle

farfalle farfalle farfalle farfalle.





