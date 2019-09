MIKA omaggia “Sanremo” nel nuovo singolo: audio, testo e traduzione

Disponibile dal 6 settembre 2019, Sanremo è una canzone di MIKA, che anticipa il rilascio di My Name Is Michael Holbrook, quinto album in studio, out il 4 ottobre 2019, a quasi quattro anni di distanza dall’ultima fatica discografica No Place in Heaven, certificata Platino nella penisola.

Leggi il testo e la traduzione in italiano e ascolta la nuova canzone, quinta traccia del disco, scritta da MIKA & David Sneddon e prodotta da Dan Priddy & Mark Crew, che arriva dopo i precedenti singoli “Ice Cream” e “Tiny Love“.

Il cantautore britannico non ha mai nascosto di essere innamorato dell’Italia e in quest’occasione dedica questo interessante brano alla cittadina ligure, famosa soprattutto per Festival della Canzone Italiana: ne viene fuori una vera e propria dichiarazione d’amore a Sanremo e allo stesso tempo a una bella ragazza, che da un romantico Mika viene invitata ad andarci insieme, magari per recarsi in spiaggia a vedere il tramonto…

MIKA – Sanremo testo e traduzione

[Verse 1]

Light brown skin

Lips like Campari

And words like soda

Can I come over?

Just let me in

I wanna go where

The nights are blinding

The sun keeps shining

Pelle marrone chiaro

Labbra come Campari

E parole come la soda

Posso venire da te?

Fammi entrare

Voglio andare dove

Le notti sono accecanti

Il sole continua a splendere

[Pre-Chorus]

If I could I know where I’d be

In a little town in Italy

Close your eyes, come away with me

Tomorrow we will be

Se potessi, so dove sarei

In una piccola città d’Italia

Chiudi gli occhi, vieni via con me

Domani saremo

[Chorus]

Sitting by the seaside

Drinking up the sunshine

You’re here so why don’t we go

Dancing in Sanremo

We can be there in a couple of hours

To the place with the yellow flowers

Somewhere only we know

Sunset in Sanremo

Seduti in riva al mare

Bevendo al sole

Sei qui, quindi perché non andiamo

A ballare a Sanremo

Possiamo essere lì in un paio d’ore

In quel posto con i fiori gialli

In un posto che conosciamo solo noi

Tramonto a Sanremo





[Verse 2]

To feel like this

Is one in a million

A suspended moment

Can we seal it

With a tender kiss?

Out of a movie

Made by Fellini

Love that you need me

A pensare che questa

È un’opportunità su un milione

Un momento sospeso

Possiamo sigillarlo

Con un tenero bacio?

Scena di un film

Realizzato da Fellini

Sono felice che tu abbia bisogno di me

[Pre-Chorus 2]

Over there you shine like a star

Doesn’t even matter who you are

Hold my hand and we travel far

Close your eyes and we will be

Lì brilli come una stella

Non importa neanche chi sei

Tienimi la mano e viaggiamo lontano

Chiudi gli occhi e saremo

[Chorus]

Sitting by the seaside

Drinking up the sunshine

You’re here so why don’t we go

Dancing in Sanremo

We can be there in a couple of hours

To the place with the yellow flowers

Somewhere only we know

Sunset in Sanremo

(Sunset in Sanremo)

Sunset in Sanremo

Seduti in riva al mare

Bevendo al sole

Sei qui, quindi perché non andiamo

A ballare a Sanremo

Possiamo essere lì in un paio d’ore

In quel posto con i fiori gialli

In un posto che conosciamo solo noi

Tramonto a Sanremo

(Tramonto a Sanremo)

Tramonto a Sanremo

[Bridge]

There you can shine like a star

There’s a place for you whoever you are

I know you’re tired of the rain

But tomorrow we’ll be





Lì puoi brillare come una stella

C’è un posto anche per te, chiunque tu sia

So che sei stanca della pioggia

Ma domani saremo

[Chorus]

Sitting by the seaside

Drinking up the sunshine

You’re here so why don’t we go

Dancing in Sanremo

We can be there in a couple of hours

To the place with the yellow flowers

Somewhere only we know

Sunset in Sanremo

Sitting by the seaside

Drinking up the sunshine

You’re here so why don’t we go

Dancing in Sanremo

We can be there in a couple of hours

To the place with the yellow flowers

Somewhere only we know

Sunset in Sanremo

Seduti in riva al mare

Bevendo al sole

Sei qui, quindi perché non andiamo

A ballare a Sanremo

Possiamo essere lì in un paio d’ore

In quel posto con i fiori gialli

In un posto che conosciamo solo noi

Tramonto a Sanremo

Seduti in riva al mare

Bevendo al sole

Sei qui, quindi perché non andiamo

A ballare a Sanremo

Possiamo essere lì in un paio d’ore

In quel posto con i fiori gialli

In un posto che conosciamo solo noi

Tramonto a Sanremo





