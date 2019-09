MamboLosco – Colleziono Banconote feat. Pyrex: audio e testo

Leggi il testo e ascolta Colleziono Banconote feat. Pyrex, quarta traccia dell’album Arte, primo disco del rapper Mambolosco, disponibile dal 12 settembre 2019.

Si intuisce già dal titolo di cosa si parla in questa canzone, impreziosita dalla collaborazione con il romano Dylan Thomas Cerulli, in arte Pyrex, membro del gruppo trap capitolino Dark Polo Gang: denaro a non finire, che gli artisti vantano di avere e che consente loro di togliersi qualsiasi sfizio, perché certi che in futuro entreranno ancora più soldi grazie a questo mestiere, vale a dire creare rime, ma con un certo stile. Il brano è stato scritto dagli interpreti e prodotto ancora una volta da Andrea Nardi.

Prynce (in precedenza Pyrex), nome d’arte di Dylan Thomas Cerulli (3 maggio 1994), è un rapper italiano, membro del gruppo trap romano Dark Polo Gang

MamboLosco – Colleziono Banconote testo

Nardi you drippin’





[Mamb.]

Ehi

Colleziono banconote (cash), chi l’avrebbe mai pensato? (chi?)

A scuola prendevo note, mo faccio soldi come un laureato (di più)

Vaffan*ulo a chi diceva che non avrei fatto niente, ma alla fine

Guarda un po’ chi se la ride

Quel Losco come se la vive (hah, lil bitch, uh)

Mi pagano per fare rime (lil nigga, lil bitch, lil nigga, lil hoe)

Fanno i complimenti per lo stile

Sugo shit come mia nonna (Sugo)

Sei stato travolto dall’onda (Spash)

Mambolosco, sì, quello che conta (lil bitch)

Se non parli di cash, non m’importa (no)

Dividendi, bitch, voglio la torta

Trapshit, prendo più k alla volta (uh)

Superplug chi me la porta (chi)

C’ho i capelli come John Travolta

Acqua al collo, uno tsunami

Sugo shit, non siamo umani

Vivo oggi e non penso al domani

I’m addicted in the money (yah)

I cento mili me li metto in banca

I cinquanta li spendo, ca**o me ne frega

Li rifaccio domani, conto soldi, fumo tulipani (fffffh)

Haters mi fate una sega

Ti do un calcio in faccia alla Vegeta (tiè)

Faccio movimenti strani

Poi me ne lavo le mani.

Colleziono banconote (cash), chi l’avrebbe mai pensato? (chi?)

A scuola prendevo note, mo faccio soldi come un laureato (di più)

Vaffan*ulo a chi diceva che non avrei fatto niente, ma alla fine

Guarda un po’ chi se la ride

Quel Losco come se la vive (uh, damn, bitch)

Mi pagano per fare rime (lil nigga, lil bitch, lil nigga, lil hoe)

Fanno i complimenti per lo stile

Sugo shit come mia nonna (bang bang)

Sei stato travolto dall’onda (yah)

Mambolosco, sì, quello che conta (bang bang)

Se non parli di cash, non m’importa (no)

[Pyrex]

Amore, guerra, stagnola, padella

Voci nella testa, musica violenta

Il mio flow saetta ma al tempo Inghilterra

Rapper sfigati li metto a catena

Lupo mannaro senza la luna piena (Auhh)

Finta Dark mi fate pena (pena)

Triplosette sul cappello

Faccio piovere cash, tira fuori l’ombrello

Più sugo, più sugo, più sugo

La mia ricetta non la dirò mai a nessuno (no!)

Più colleziono soldi, Europe

Più colleziono gente che mi si aggrappa al cu*o

Prima stavo a digiuno

Ora spendo cinquecento euro in tartufo

Non presto un ca**o a nessuno

Prevedo soltanto altri soldi nel mio futuro

Trapshit come mia nonna

Metto borse e gioielli da donna (donna)

Se non c’è Pyrex non si vola (no!)

Perché sono io il capo pilota

Stai con me, passiamo il capodanno

Trappando, trappando, trappando

Sono appena riuscito dal fango

Negro furioso come Django

(Eskere)





[Mamb.]

Colleziono banconote (cash), chi l’avrebbe mai pensato? (chi?)

A scuola prendevo note, mo faccio soldi come un laureato (di più)

Vaffan*ulo a chi diceva che non avrei fatto niente, ma alla fine

Guarda un po’ chi se la ride

Quel Losco come se la vive (uh, damn, bitch)

Mi pagano per fare rime (lil nigga, lil bitch, lil nigga, lil hoe)

Fanno i complimenti per lo stile

Sugo shit come mia nonna (Sugo)

Sei stato travolto dall’onda (splash)

Mambolosco, sì, quello che conta

Se non parli di cash, non m’importa (oh)





