MIKA – Tiny Love: audio, testo e traduzione del nuovo singolo

Tiny Love è il secondo singolo di Mika estratto dal quinto album in studio My Name Is Michael Holbrook, che vedrà la luce il 4 ottobre 2019. Leggi il testo e la traduzione in italiano e ascolta il nuovo brano, disponibile ovunque da venerdì 16 agosto 2019.

Dopo il precedente Ice Cream, il cantautore inglese ha reso disponibile il secondo assaggio dell’atteso album, che sarà composto da tredici tracce, una simpatica canzone scritta con la collaborazione di David Sneddon, con produzione di Dan Priddy & Mark Crew. In quest’occasione, il cantante ci parla del suo “piccolo amore”.

MIKA – Tiny Love testo e traduzione

It’s not a sunrise over canyons shaped like hearts

It isn’t bursting into song in Central Park

It’s not the outline of your face drawn in the stars

It’s a “still-there-Monday-morning” kind of love

Non è un’alba a forma di cuore sui canyon

Non sta scoppiando in una canzone al Central Park

Non è il profilo del tuo viso disegnato tra le stelle

È un tipo di amore “ancora-lì-lunedì-mattina”

There’s no dramatic declarations in the rain

It’s not a love that finds its pleasure after pain

I couldn’t train a bunch of doves to spell your name

It’s a “don’t-know-what-the-messin'” kind of love

Non ci sono dichiarazioni drammatiche sotto la pioggia

Non è un amore che trova piacere dopo il dolore

Non potevo addestrare un gruppo di colombe a pronunciare il tuo nome

È un “non so che casino” di tipo di amore

Our kind of love, it gets better every day

Crazy colors in the grey, our love

Tiny love, it’s a tiny love

Il nostro tipo di amore, migliora ogni giorno

Colori strani nel grigio, il nostro amore

Piccolo amore, è un piccolo amore

My life was dull

I used to walk in a different way

But now I’m dancin’, dancin’, dancin’, dancin’

Don’t care who can see me dancin’

La mia vita è stata noiosa

Camminavo in un modo diverso

Ma ora sto ballando, ballando, ballando, ballando

Non importa chi mi vede ballare

Oh, tiny love

Oh, tiny love

Oh, tiny love

Oh, piccolo amore

Oh, piccolo amore

Oh, piccolo amore





This tiny love has spoken

And bigger hearts get broken

(Oh) Tiny love

Questo piccolo amore ha parlato

E i cuori più grandi si spezzano

(Oh) Piccolo amore

So small that you can’t find us

The world revolves around us

(Oh) Tiny love

Così piccolo che non riesci a trovarci

Il mondo gira intorno a noi

(Oh) Piccolo amore

This kind of love, it can’t be no other way

One kind of love blows the other ones away

Some times it’s tough, others think we’re acting strange

But it’s our kind of love, our kind of love

Questo tipo di amore, non può essere altrimenti

Un tipo di amore che spazza via gli altri

Alcune volte è difficile, altre pensano che ci comportiamo in modo strano

Ma è il nostro tipo di amore, il nostro tipo di amore

Oh, tiny love

Oh, tiny love

My name is Mika Holbrook

I was born in 1983

No, I’m not losing my mind

It’s just this thing that you do to me

You get me high on a tiny love

You get me high





Mi chiamo Mika Holbrook

Sono nato nel 1983

No, non sto perdendo la testa

È solo l’effetto che mi fai

Mi fai sballare per un piccolo amore

Mi fai sballare

And if it all goes bad

And our love sits like the sun

I’d give up a hundred thousand loves

For just this one

You get me high on a tiny love

You get me high on a tiny love

E se tutto va a rotoli

E il nostro amore tramonta come il sole

Rinuncerei a un centinaio di migliaia di amori

Proprio per questo

Mi fai sballare per un piccolo amore

Mi fai sballare per un piccolo amore

It’s not a sunrise over canyons shaped like hearts

It isn’t bursting into song in Central Park

We may be tiny to the world, but in our hearts

We be giants with our tiny, tiny love

Non è un’alba a forma di cuore sui canyon

Non sta scoppiando in una canzone al Central Park

Potremmo essere minuscoli nel mondo, ma nei nostri cuori

Siamo giganti con il nostro piccolo, piccolo amore





