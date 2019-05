Mika – Ice Cream è il nuovo simpatico singolo: lyric video, testo e traduzione

Leggi e la traduzione in italiano del testo e ascolta Ice Cream, singolo di Mika disponibile ovunque dal 31 maggio 2019 via Republic Records.

Scritta dal cantautore britannico con la collaborazione di Daniel Black, questa nuova simpatica canzone fa da apripista al quinto album in studio, successore di No Place in Heaven (giugno 2015).

Questo pezzo vede protagonista il disagio che l’eccessivo caldo può provocare ad ognuno di noi; non è un caso che il cantante lo scrisse in un caldissimo giorno dello scorso agosto, quando stava finendo di scrivere le tracce del futuro disco, un periodo di scrittura durato due anni, attraverso la quale l’artista ha affrontato come problemi personali, seri e talvolta dolorosi. Questa è stata una delle ultime canzoni scritte per il nuovo album.

Qui il cantante si ispira ai ricordi delle calde estati in vacanza in Costa Azzurra e quando c’è troppo caldo qual è una di quelle cose che desideriamo un po’ tutti? Un bel gelato rinfrescante ovviamente! Cliccando sull’immagine accedete al lyric video.

Mika Ice Cream traduzione

Quando sento quel suono, so cosa sta succedendo

Trentanove gradi, fa troppo caldi per le api

L’erba sta diventando gialla

Le strade sono lente e calme

Il rubinetto continua a gocciolare

E l’orologio continua a ticchettare

La piscina sta ridendo con i suoi denti brillanti denti blu

Ride per il mio corpo che sta soffocando per il caldo

Il profumo della plastica colorata che cuoce sotto il sole

Dolce come la frustrazione, i miei sensi fuggono

Voglio il tuo gelato

Lo voglio disteso al sole

Voglio il tuo gelato

Voglio che si sciolga sulla mia lingua

Voglio il tuo gelato

Lo voglio, cosa aspetti?

Gelato, ad ogni morso

Tutto quello che voglio è di più

Gelato

Faccio benzina, la portiera rossa brucia la mi coscia

Com’è possibile che questo posto resti in piedi con temperature così alte?

Aria e terreno così pesanti, densi di benzina

Le mie mani mi tengono fermo, più caldo che mai

La piscina sta ridendo con i suoi denti brillanti denti blu

Ride per il mio corpo che sta soffocando per il caldo

Il profumo della plastica colorata che cuoce sotto il sole

Dolce come la frustrazione, i miei sensi fuggono





Voglio il tuo gelato

Lo voglio disteso al sole

Voglio il tuo gelato

Voglio che si sciolga sulla mia lingua

Voglio il tuo gelato

Lo voglio, cosa aspetti?

Gelato, ad ogni morso

Tutto quello che voglio è di più

Voglio il tuo gelato

Lo voglio disteso al sole

Voglio il tuo gelato

Voglio che si sciolga sulla mia lingua

Voglio il tuo gelato

Lo voglio sdraiato al sole

Voglio il tuo gelato

Voglio che si sciolga sulla mia lingua

Voglio il tuo gelato

Lo voglio, cosa stai aspettando?

Gelato, ad ogni morso

Tutto quello che voglio è di più

Ice Cream testo Mika

When I hear that sound, I know what’s coming ’round

39 degrees, too hot for the bees

The grass is turning yellow

Streets are slow and mellow

The faucet keeps on dripping

And the clock it keeps on ticking

The swimming pool is laughing with its shinny, bright blue teeth

Laughing at my body as it’s sweltering with heat

The smell of colored plastic baking in the sun

Sweet just like frustration, my senses on the run

I want your ice cream

I want it lying in the sun

I want your ice cream

I want it melting on my tongue

I want your ice cream

I want it, what you waiting for?

Ice cream, every bite

All I want is more

Ice cream





Filling up the car, the red door burns my thigh

How is this place still standing with temperatures so hot?

Air and ground so heavy, thick with gasoline

My hands are keeping me steady, hotter than I’ve ever been

The swimming pool is laughing with its shinny, bright blue teeth

Laughing at my body as it’s sweltering with heat

The smell of colored plastic baking in the sun

Sweet just like frustration, my senses on the run

I want your ice cream

I want it lying in the sun

I want your ice cream

I want it melting on my tongue

I want your ice cream

I want it, what you waiting for?

Ice cream, every bite

All I want is more

I want your ice cream

I want it lying in the sun

I want your ice cream

I want it melting on my tongue

I want your ice cream

I want it lying in the sun

I want your ice cream

I want it melting on my tongue

I want your ice cream

I want it, what you waiting for?

Ice cream, every bite

All I want is more





