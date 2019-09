Massimo Pericolo e Scialla Semper Emodrill Repack, riedizione dell’ultimo album: info, titoli e audio delle canzoni

Il 27 settembre 2019 esce via Pluggers e Lucky Beard Rec, con distribuzione fisica di Self e digitale di FUGA, Scialla Semper Emodrill Repack, riedizione della prima fortunata era discografica del rapper Massimo Pericolo, disponibile nel classico CD, in vinile (con una speciale copertina) e download digitale, oltre che nelle principali piattaforme streaming. I titoli delle canzoni.

Oltre alle otto tracce racchiuse nel debutto discografico, rilasciato lo scorso aprile, che riscosse e continua a riscuotere un clamoroso successo, saranno inclusi alcuni brani scritti e incisi in maniera amatoriale, prima della sua esplosione a livello nazionale, nelle nuove versioni Emodrill Repack, dirette artisticamente da Crookers e Nic Sarno.

La tracklist è stata svelata lo scorso 19 settembre nientemeno che da Diplo, deejay e producer statunitense di fama internazionale, ideatore del progetto Major Lazer, che nelle sue stories su Instagram, pubblicò in anteprima assoluta una foto del vinile di questo disco, con i titoli delle tracks, il tutto perché apprezza la musica di questo giovane rapper lombardo, il cui vero nome è Alessandro Vanetti, che si avvicinò al rap all’età di dieci anni ascoltando un certo Eminem. Infine qualche giorno fa, Diplo ha ricevuto una copia del vinile in occasione della Fashion Week di Milano, non perdendo l’occasione di fotografare e condividere il dono sui social network.





La nuova versione avrà tre differenti tracklist: nel CD vi saranno le otto tracce della prima edizione, più nuove versioni di brani precedenti, facilmente reperibili su Youtube nella prima versione, quella più amatoriale. Il vinile sarà una compilation con il meglio dell’intera tracklist, mentre il formato digitale includerà tredici delle quattordici tracce del CD, ad esclusione di Scacciacani, fortunato singolo inciso insieme a Ketama126, pubblicato il 24 maggio 2019. Tutto il progetto grafico è opera di Stefano Adamo, con la fotografia di Giulia Bersani.

Scialla Semper Emodrill Repack tracklist (Massimo Pericolo album 2019)

CD

7 Miliardi Ansia Cocco Sabbie D’Oro Scialla Semper Soldati Ramen Girl Amici Cella Senza Cesso [CSC] [ rimasterizzata da Andrea “Suri” Suriani, che ha masterizzato l’intero disco ] Miss (Emodrill Version 2019) Totoro (Emodrill Version 2019) Polo Nord RMX Scacciacani Polo Nord (Emodrill Version 2019)