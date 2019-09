Young Signorino – Burrocacao Rosa: video ufficiale e testo della canzone

Guarda il video ufficiale e leggi il testo di Burrocacao Rosa, nuova canzone di Young Signorino, che al momento disponibile è possibile ascoltare solo tramite il filmato diretto da Manuel Tatasciore, prodotto da Pizda Production e Tommaso Geusa e online dal 24 settembre 2019.

Questa canzone anticipa un nuovo progetto discografico del giovane trapper di Cesena, un EP che sembra sarà rilasciato il 1° ottobre 2019.

La clip inizia con la seguente intro “tutto quanto è nuovo diventa conseguenza di una minaccia ostile e innavigabile, cosicché il malato non può che rifugiarsi nella sicurezza del “vecchio”. Incapacità di produrre ricordi nuovi: eccola, la formulazione essenziale dell’impasse postmoderna. Mark Fisher, Realismo capitalista, Nero, Roma 2018 (Originale inglese del 2009)“.

Young Signorino – Burrocacao Rosa testo

Ah, ah, ah

Sono io, i-io, i-io, ah

[x8]

Burrocacao, burrocacao rosa





Mando baci, smack

Faccio fatto con lei col filtro make-up

Ma è semplicemente il mio stile, sex stile io

No, non fate i biricchini

Fate i finti signorini

Sono io il creatore

Questo mondo per te è nuovo

Mangiavo pasta e si

Nono mica pasta all’uovo

Sono l’unico vero rosa dentro tinta unita

Mh, sono il divo

Mh, sono diva

Si-signorino gelo, sto tutto granita

Sigaretta dopo l’altra

Smalto sulle dita

Sto tutto nicotina

Cosa copi? non scopi, non hai scopi

Tu schioppi

Quando sto tutto annoiato

Tutti bianchi stanno gli occhi

Mh, mh, sono io

Il crea-tore

Tu cre-tino

Non puoi farlo

Si lo dico

Signorino, nono yaya.

Come faccio non lo so manco proprio

Sono crazy, sono loco

Profuma tutto di nuovo

Ah, trap Signorino

Rappresento l’Italia

Non indossi ciò che indosso

No, non è la tua taglia

Ecco ciò che sono lo dico esplicitamente

Se vuoi puoi fot*ere con la mia mente

Signorinismo, fashion, religione

Ci puoi credere.





Ah, ah

[x8]

Burrocacao, burrocacao rosa

Mh, mh, sono io.