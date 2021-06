MARINA – Venus Fly Trap è l’ultimo anticipo del nuovo album

Rilasciato il 9 giugno 2021, Venus Fly Trap è la seconda traccia nonché il quarto ed ultimo anticipo di Ancient Dreams in a Modern Land, quinto album in studio dei Marina Diamandis, out due giorni più tardi.

Leggi il testo e la traduzione e ascolta e guarda il video diretto da Weird Life.

Dopo “Man’s World”, “Purge the Poison” e la title track “Ancient Dreams in a Modern Land”, è il momento di questa canzone scritta dalla cantautrice gallese e prodotta con la collaborazione di James Flannigan.

Riguardo il singolo, che a parer mio è complessivamente niente male, Marina ha detto che “Venus Fly Trap è una celebrazione della sovranità individuale, della fiducia e della gioia che derivano dall’essere veramente liberi”.

Venus Fly Trap Testo

Download su Amazon – Ascolta su Apple Music

[Intro]

Whatever you give life you will get back

Why be a wallflower when you can be a Venus fly trap?

[Verse 1]

I never quite fit in

To that Hollywood thing (Ah)

I didn’t play that game

For the money or the fame (Oh)

[Pre-Chorus]

I did it my way, baby

Nothing in this world could change me

[Chorus 1]

Don’t underestimate me

‘Cause one day you’re gonna see you’re in a losing battle

Babe, you’ll never stop me being me

I got the beauty, got the brains

Got the power, hold the reins

I should be motherfucking crazy

Nothing in this world could change me

[Verse 2]

I sacrificed it all for a life to call mine

All the love and security

To be myself, oh I

I know that money ain’t important (Ah)

And it don’t mean you’re the best (Oh)

But I earned it all myself

And I’m a millionairess

[Pre-Chorus]

I did it my way, baby

Nothing in this world could change me

[Chorus 1]

Don’t underestimate me

‘Cause one day you’re gonna see you’re in a losing battle

Babe, you’ll never stop me being me

I got the beauty, got the brains

Got the power, hold the reins

I should be motherfucking crazy

Nothing in this world could change me

[Bridge]

They’ll shame you, blame you

Pretend to even hate you

Take away your rights

Pacify you with their lies

Whatever you give life

You are gonna get back

Why be a wallflower

When you can be a Venus fly trap?





[Chorus 2]

Don’t underestimate me

‘Cause one day you’re gonna see you’re in a losing battle

Babe, you’ll never stop me being me

‘Cause whatever you give life

You’re gonna get back

Why be a wallflower

When you can be a Venus fly trap?

[Outro]

Nothing in this world, oh

Nothing in this world could change me

Me

Venus Fly Trap, Marina – Traduzione

[Introduzione]

Qualunque cosa tu dia alla vita, la riavrai indietro

Perché essere introversa quando puoi essere una trappola per mosche? [Nota: Venus flytrap, in italiano dionea o venere acchiappamosche (Dionaea muscipula) è una pianta carnivora appartenente alla famiglia delle Droseracee, divenuta la pianta carnivora per antonomasia.]

[Strofa 1]

Non mi sono mai adattata

A Hollywood (Ah)

Non sono stata al gioco

Per soldi o per fama (Oh)

[Pre-ritornello]

Ho fatto a modo mio, baby

Nulla al mondo potrebbe cambiarmi

[Rit. 1]

Non sottovalutarmi

Perché un giorno vedrai che sei in una battaglia persa

Tesoro, non mi impedirai mai di essere me stessa

Ho la bellezza, ho il cervello

Ho il potere, tengo le redini

Dovrei essere pazza

Nulla al mondo potrebbe cambiarmi

[Strofa 2]

Ho sacrificato tutto per una vita da definire mia

Tutto l’amore e la sicurezza

Di essere me stessa, oh io

So che i soldi non sono importanti (Ah)

E non vuol dire che sei la migliore (Oh)

Ma mi sono guadagnata tutto da sola

E sono una milionaria

[Pre-ritornello]

L’ho fatto a modo mio, piccola

Niente in questo mondo potrebbe cambiarmi

[Rit. 1]

Non sottovalutarmi

Perché un giorno vedrai che sei in una battaglia persa

Tesoro, non mi impedirai mai di essere me stessa

Ho la bellezza, ho il cervello

Ho il potere, tengo le redini

Dovrei essere pazza

Nulla al mondo potrebbe cambiarmi

[Ponte]

Ti svergogneranno, ti incolperanno

Odieranno anche te

Porteranno via i tuoi diritti

Ti faranno star calma con le loro menzogne

Qualunque cosa tu dia alla vita

La riavrai

Perché essere introversa

Quando puoi essere una trappola per mosche?

[Rit. 2]

Non sottovalutarmi

Perché un giorno vedrai che sei in una battaglia persa

Tesoro, non mi impedirai mai di essere me stessa

Perché qualunque cosa tu dia alla vita

La riavrai

Perché essere introversa

Quando puoi essere una trappola per mosche?

[Fine]

Nulla al mondo, oh

Nulla al mondo potrebbe cambiare me

Me

Audio e video della canzone: