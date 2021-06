Fred De Palma rilascia il freestyle “Pa’ la cultura” come anticipo del nuovo album “Unico”: audio e testo

Pa’ la cultura è un freestyle di Fred De Palma, rilasciato il 10 giugno 2021 come singolo promozionale di Unico, sesto album in studio del rapper, che vedrà la luce il 2 luglio 2021, a quasi due anni dall’ultima fortunata fatica discografica Uebe. Il testo e l’audio.

Nel nuovo progetto dell’artista torinese saranno presenti un totale di quattordici tracce inedite, tra le quali Paloma (con Anitta) e Ti Raggiungerò (colonna sonora degli spot WindTre), singoli rispettivamente rilasciati il 3 luglio 2020 e il 12 marzo 2021.

E’ ora il momento di questa nuovissima canzone, scritta dallo stesso Federico Palana, alias Fred De Palma, e prodotta da Julien Boverod, aka JVLI, DJ e produttore classe ‘98, originario di Aosta.

Testo Pa’ la Cultura di Fred De Palma

Download e audio su Amazon – Ascolta su Apple Music

Brrrr

Uebe

Ah

De Palma





5 Platini anche all’estero, ho scavalcato il cancello

Ma potresti pure non saperlo

In Italia si parla solo di quello

Che l’etica con quello

Sembra di stare al Grande Fratello

Uebecito, mi conosci, lo sai che non mollo l’osso

Fino a quando non avrò un Richard Mille sopra il mio polso

Fino a quando non avrò fatto un millón sopra il mio conto

In giro per il mondo con il reguetón-tón-tón-tón-tón-tón-tón

Escucha esta roba que es la más dura (Brrr)

Non è solo per soldi, sta roba, fra’, è la mia cura

Me l’ha insegnato Bull Nene in Colombia (Brrr) in mezzo alla natura (che)

Che devo farlo pa’ la cultura, yeh, yeh, yeh, yeh (Brrr)

Sta bebecita ora quiere bailar

Vuole passare la noche con me

Passo veloce su una supercar

Non mi interessa più niente di te

Sta bebecita ora quiere bailar (Brrrrr)

Vuole passare la noche con me

Passo veloce su una supercar

2-0-2-1

Uebe!

De Palma

Brrrah

Senti, senti, senti

Uebecito, questa roba me da grana

voglio farmi una collana che costa più di un’Aventador

Ma giuro che non è solo per la fama, che non è solo per la grana

Ma per scrivere la storia, bro’

In questa vita, sai che non gioco e ti piaccio proprio perché sei loco, sono così

Sembra un déjà vu, quando siamo in tour, sembriamo i Mötley Crüe

Sembro Tommy Lee

(Uh-uh) Tu vali poco, non hai le palle per stare qui

(Uh-uh) Vengo dal quartiere, non ho scordato che è ancora lì (Uh)

Siete sempre con me (Yeh)

Dentro il mio corazón

Pa’ la cultura, uebe

Ascolta su: