Louis Tomlinson – Always You: audio, testo e traduzione

In Always You, ottava traccia facente parte dell’atteso Walls, album d’esordio di Louis Tomlinson, il cantautore britannico canta di stare molto male senza la sua ex fidanzata e non serve a nulla cambiare aria, viaggiare, perché il ricordo di questa persona è indelebile e ossessivo.

Il testo, la traduzione in italiano e l’audio di questa canzone, molto orecchiabile e gradevole, scritta dall’interprete con la collaborazione di Jason Reeves, watt, Ali Tamposi & dallo scozzese Matthew James Burns, con produzione di quest’ultimo.

Nonostante il testo sia decisamente triste, le sonorità di questo pezzo, che ricordano quelle delle canzoni dei One Direction, danno un senso di allegria e spensieratezza, rendendo il brano tra i più contagiosi della prima era discografica, anticipata dai singoli “Two of Us“, “Kill My Mind“, “We Made It“, “Don’t Let It Break Your Heart” e dalla title track “Walls“.

Louis Tomlinson – Always You Testo e Traduzione

Download su: Amazon – iTunes

[Verse 1]

I went to Amsterdam without you

And all I could do was think about you

And oh, I should’ve known

I went to Tokyo to let it go

Drink after drink, but I still felt alone

I should’ve known

[Pre-Chorus]

I went to so many places

Looking for you in the faces

I can feel it, oh, I can feel it

[Chorus]

I’m wastin’ my time when it was always you, always you

Chasin’ the high, but it was always you, always you

Should’ve never let you go

Should’ve never let you go, my baby

Go, oh-oh-oh

[Verse 2]

I went from LAX to Heathrow

Walked through my door, but it felt nothing like home

‘Cause you’re not home

Waiting to wrap your legs around me

And I know you hate to smoke without me

And, oh, now you know

[Chorus]

I’m wastin’ my time when it was always you, always you

Chasin’ a high, but it was always you, always you

Should’ve never let you go

Should’ve never let you go, my baby

Go, oh-oh-oh

Should’ve never let you go

Should’ve never let you go, my baby

Go, oh-oh-oh

[Pre-Chorus]

I went to so many places

Looking for you in the faces

I can feel it, oh, I can feel it





[Chorus]

Wastin’ my time when it was always you, always you

I was chasin’ the high, but it was always you, always you

Should’ve never let you go

Should’ve never let you go, my baby

Go, oh-oh-oh

Should’ve never let you go

Should’ve never let you go, my baby

Go, oh-oh-oh

[Outro]

My baby

Oh, my baby





Sono andato ad Amsterdam senza te

E non riuscivo far altro che pensarti

E oh, avrei dovuto saperlo

Sono andato a Tokyo per lasciarmi tutto alle spalle

Un drink dietro l’altro, ma mi sentivo ancora solo

Avrei dovuto saperlo

Sono andato in così tanti posti

Cercandoti nei visi delle altre persone

Riesco a sentirlo, oh, lo sento

Sto sprecando il mio tempo quando esisti solo tu, solo tu

Inseguendo l’ebbrezza, ma esisti solo tu, solo tu

Non mi sarei mai dovuto separare da te

Non mi sarei mai dovuto separare da te, piccola mia

Forza, oh-oh-oh

Sono andato da LAX a Heathrow

Varcato la mia porta, ma non mi sentivo a casa

Perché tu non sei a casa

In attesa che ti stringa le gambe attorno a me

E so che odi fumare senza di me

E, oh, ora sai che





Sto sprecando il mio tempo quando esisti solo tu, solo tu

Inseguendo l’ebbrezza, ma esisti solo tu, solo tu

Non mi sarei mai dovuto separare da te

Non mi sarei mai dovuto separare da te, piccola mia

Forza, oh-oh-oh

Non mi sarei mai dovuto separare da te

Non mi sarei mai dovuto separare da te, piccola mia

Forza, oh-oh-oh

Sono andato in così tanti posti

Cercandoti nei visi delle altre persone

Riesco a sentirlo, oh, lo sento

Sto sprecando il mio tempo quando esisti solo tu, solo tu

Inseguendo l’ebbrezza, ma esisti solo tu, solo tu

Non mi sarei mai dovuto separare da te

Non mi sarei mai dovuto separare da te, piccola mia

Forza, oh-oh-oh

Non mi sarei mai dovuto separare da te

Non mi sarei mai dovuto separare da te, piccola mia

Forza, oh-oh-oh

Piccola mia

Oh, piccola mia

Ascolta su: