Elodie – Niente Canzoni D’Amore: audio e testo del nuovo brano

Niente Canzoni D’Amore è la diciassettesima e penultima traccia facente parte dell’album This Is Elodie, rilasciato il 31 gennaio 2020.

Il testo e l’audio di questa bella canzone, sicuramente una delle più interessanti del terzo album in studio della Di Patrizi, scritta da Piermarco Giannotti, Federica Abbate & Fabio Rizzo e prodotta da Marco Zangirolami.

In questo brano, si parla di una storia d’amore che ha sicuramente visto giorni migliori, una relazione che sembra prossima alla fine.

Elodie – Niente Canzoni D’Amore Testo

Sono quella che ti uccide e poi piange per te

Ma anche l’unica che ti legge il pensiero (pensiero)

Fo**evo (Fo**evo)

Non nego (Non nego) più

E sotto sotto sono una bandita come te

Anche se ora fingo che con quello scemo con cui esco sia sul serio (sul serio)

Davvero (Davvero)

E almeno (E almeno) tu

Passiamo il resto della vita assieme questa stasera

La vita è stare con te a letto tutto il resto è attesa

Ci possediamo solo il tempo che passiamo assieme

E a tutti e due così sta bene

La nostra storia che non finisce mai di finire

Senza chiamarsi tutti i giorni con niente da dire

E più ne faccio e più al setaccio passo le esperienze

Niente, non rimane niente





In me ci sarà sempre un po’ di te, in me

Ci sarà sempre un po’ di me, in te

Ma noi non siamo soltanto parole di un’altra canzone d’amore

E ci sono sempre troppe regole

Ho visto già tutte le repliche

Perché al mondo, in fondo, non serve un’altra canzone d’amore

Uohuohuohuoh

Niente canzoni d’amore tra me e te

Uohuohuohuoh

Niente canzoni d’amore

Quando siamo lontani penso agli affari

Mi vedo con altri ma sono svaghi

Non farmi drammi, abbiamo senso a nostro modo

L’amore esiste in natura, la coppia è un’invenzione dell’uomo

Diamoci il bene e non le frustrazioni, consolazioni

Perché tanto si soffre comunque soli, chiunque trovi

Tu che vuoi più che puoi realizzarti con le relazioni

E dopo questa penserai “che cinica e cattiva”

Ma non so dire le bugie soltanto quando scrivo

Sei un figlio di pu**ana però lasci sempre

Spazio per me solamente





In me ci sarà sempre un po’ di te, in me

Ci sarà sempre un po’ di me, in te

Ma noi non siamo soltanto parole di un’altra canzone d’amore

E ci sono sempre troppe regole

Ho visto già tutte le repliche

Perché al mondo, in fondo, non serve un’altra canzone d’amore

Uohuohuohuoh

Niente canzoni d’amore tra me e te

Uohuohuohuoh

Niente canzoni d’amore tra me e te





