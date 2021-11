L’incantevole servizio fotografico di Billie Eilish | FOTO

Il grande salto nella musica dei grandi c’è stato nel 2106 con il brano Ocean Eyes diventato poi virale su Spotify. Nel 2019 esce il primo album in studio che ebbe un successo mondiale, entrando con prepotenza nella classifica Billboard200 risultando l’album con le migliori prestazioni del 2019 negli Stati Uniti. Billie Eilish però ha fatto parlare di sé anche per le polemiche nate dai commenti negativi sul suo corpo. Con Vogue dà uno schiaffo agli haters.

Con altri due singoli: “When the Party’s Over” e “Bury a Friend” diventa numero uno nella Billboard Hot 100 Bad Guy e così Billie Eilish è diventata la prima artista ad aver registrato questi numeri negli anni Duemila.

I suoi genitori, entrambi nel mondo dello spettacolo – il papà lavorava in un’impresa edile, ma ha sempre fatto l’attore part-time, facendo anche un’apparizione anche nel film Iron Man.

Quindi impossibile che lei nascesse senza doti artistiche, anche se differenti dai genitori. L’ultimo suo singolo e letteralmente balzato ai primi posti delle classifiche mondiali, intitolato Your Power.

Billie Eilish le sue foto senza filtri

Sul suo profilo Instagram Billie Eilish conta quasi 100milioni di follower, numeri impressionanti per un artista della sua età appena ventenne, appena posta una foto, una di queste è stato il cambio dei look dei capelli sono piovuti milioni di like nel giro di pochi minuti, da ogni angolo del mondo i suoi fan si fanno sentire, le sue foto mandano in visibilio i follower, attirando l’attenzione di chiunque.

Fino ad attirare l’attenzione della rivista Vogue UK che l’ha intervistata e scattato foto come non l’abbiamo mai vista. Ma lo scopo dei suoi scatti fotografici hanno uno scopo ben preciso, Body Positivity.

Il “messaggio” conquista Vogue

L’artista è sulla copertina di Vogue UK, alla quale ha rilasciato degli scatti davvero intimi, ed un intervista davvero speciale. Quello che la cantante ha voluto trasmettere ai suoi fan e non solo è che bisogna stare bene con se stessi, sia con il corpo che con la mente, ed avere la piena libertà di poter apparire come meglio pare e piace.

Ed un altro messaggio che Billie Eilish ha voluto lanciare, riguarda l’abuso di potere, principalmente agli uomini: e non parla soltanto del modo della musica, ma di un qualcosa che accade in ogni contesto.

E di avere conosciuto, anche se ancora piccola di età, ma alle spalle già tanta esperienza professionale, tante donne che nella loro vita o carriera lavorativa, hanno subito un qualcosa di negativo. Ed infine aggiunge che non riferendosi ai soli uomini, anche i ragazzi di oggi vengono sfruttati.

