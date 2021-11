Luciano Ligabue, sai chi è suo fratello? E’ un importante cantautore anche lui

Luciano Ligabue ha un fratello anche lui cantautore importante della musica italiana. Scopriamo di chi si tratta.

Classe 1960, nato a Correggio, in Emilia-Romagna, Luciano Ligabue è uno dei più importanti cantautori della musica italiana.

Nipote dell’eroe della Resistenza, Marcello Ligabue, dopo essersi diplomato in ragioneria, lavora come metalmeccanico, ragioniere, conduttore radiofonico, commerciante, calciatore e consigliere del PCI.

Luciano Ligabue: chi è suo fratello?

Da sempre tifoso della Squadra dell’Inter, inizia a scrivere canzoni componendo il suo primo singolo Cento Lampioni, nel 1978, brano che ancora oggi non è mai stato pubblicato. Nel 1986 fonda il gruppo degli Orazero con cui partecipa ad alcuni concorsi canori con brani inediti.

Con la band incide vari singoli tra cui Eroi di Latta che verrò in seguito trasformato dal cantante in Balliamo sul mondo.

Scoperto da Pierangelo Bertoli, Ligabue incide il suo primo album con la collaborazione dei Club Destino nel 1988 e il disco verrà messo in commercio nel 1990 partecipando con il brano Balliamo sul mondo al Festival di Sanremo ottenendo il Disco Verde destinato al miglior cantante esordiente della kermesse.

Dopo una serie di singoli fortunati, e al successo dei primi due album, col terzo la fama dell’artista va leggermente calando, per poi riemergere nel 1995 con l’album Buon Compleanno Elvis che porta Luciano Ligabue a diventare uno dei miglior cantanti sulla scena musicale italiana.

Nel 1998 esordisce alla regia nel film Radiofreccia di cui firma anche la colonna sonora. L’anno seguente assieme a Jovanotti e Piero Pelù incide il brano Il mio nome è mai più i cui guadagni vanno in beneficienza.

Nel tempo il successo di Luciano Ligabue è cresciuto sempre più grazie ai suoi numerosi fan che da anni lo seguono con affetto.

Ecco Marco Ligabue

Il cantante ha un fratello minore, nato nel 1970, di nome Marco che spinto dalla carriera di suo fratello, comincia a seguire i suoi passi collaborando con lui in vari ruoli.

Nel 1991 è impegnato con il sito dedicato al fratello e il fan club Bar Mario.

Negli anni ’90 fonda i Little Taver & His Crazy Alligators per poi passare dal 2001 nel gruppo dei Rio in cui è stato attivo fino al 2012 come chitarrista e autore.

Nonostante da piccolo non voleva cantare nel 2013 pubblica il suo primo album da solista e nel 2015 ottiene il Premio Lunezia per la capacità di trasmettere attraverso la sua musica significati importanti tra cui anche temi sociali.

Dopo alcuni riconoscimenti e partecipazioni a programmi tv, nel 2021 pubblica il suo primo romanzo Salutami tuo fratello-Cronache spettinate di un rocker emiliano, in cui racconta oltre il suo percorso di vita e di musica, anche il rapporto con suo fratello Luciano.