Billie Eilish – my future: guarda il video animato della nuova canzone (con testo e traduzione)

E’ un’insolita Billie Eilish quella che ascoltiamo in My future, singolo nel quale la cantautrice statunitense è a dir poco dolcissima. Come di consueto, il brano è stato scritto a quattro mani con il fratello Finneas, che ha anche curato la produzione. Vai al testo e alla traduzione in italiano di questo pezzo uscito venerdì 31 luglio 2020, il primo pubblicato in questo 2020, dopo No Time To Die per la soundtrack di James Bond.

Nella gradevole e (in parte) lentissima canzone, caratterizzata da un suono decisamente malinconico che andando avanti diviene un tantino più felice e ottimista, la cantante classe 2001 riflette sul suo passato e sul suo futuro.

Definito dall’interprete molto personale e speciale, il brano è stato scritto durante la quarantena in soli due piovosi giorni, giorni in cui Billie rifletteva sul suo futuro, con una certa dose di speranza e con tanta voglia di crescita personale.

Testo my future Billie Eilish

[1a Strofa]

I can’t seem to focus

And you don’t seem to notice I’m not here

I’m just a mirror

You check your complexion

To find your reflection’s all alone

I had to go

[Pre-Ritornello]

Can’t you hear me?

I’m not comin’ home

Do you understand?

I’ve changed my plans

[Ritornello]

‘Cause I, I’m in love

With my future

Can’t wait to meet her

And I (I), I’m in love

But not with anybody else

Just wanna get to know myself

[2a Strofa]

I know supposedly I’m lonely now (Lonely now)

Know I’m supposed to be unhappy

Without someone (Someone)

But aren’t I someone? (Aren’t I someone? Yeah)

I’d (I’d) like to be your answer (Be your answer)

‘Cause you’re so handsome (You’re so handsome)





[Pre-Ritornello]

But I know better

Than to drive you home

‘Cause you’d invite me in

And I’d be yours again

[Ritornello]

But I (I), I’m in love (Love, love, love, love)

With my future

And you don’t know her

And I, I’m in love (Love, love)

But not with anybody here

I’ll see you in a couple years





Billie Eilish: la traduzione di my future

[1a Strofa]

Sono sempre distratta

E tu non ti accorgi che non sono qui

Sono solo uno specchio

Cerchi il tuo colorito

Scopri che il tuo riflesso è così solo

Dovevo andare

[Pre-Ritornello]

Non riesci a sentirmi?

Non tornerò a casa

Lo capisci?

Ho cambiato i miei piani





[Ritornello]

Perché io, sono innamorata

Del mio futuro

Non vedo l’ora di conoscerlo

E io (io), sono innamorata

Ma non di chiunque

Voglio solo conoscere me stessa

[2a Strofa]

So che in teoria sono sola adesso (sola adesso)

So che dovrei essere infelice

Senza qualcuno (qualcuno)

Ma io non sono qualcuno? (Non sono qualcuno? Sì)

Io (io) vorrei essere la tua risposta (essere la tua risposta)

Perché sei così affascinante (Sei così bello)

[Pre-Ritornello]

Ma sono così ingenua

Da portarti a casa

Perché mi inviteresti

E sarei di nuovo tua

[Ritornello]

Ma io (Io), sono innamorata (innamorata, innamorata, innamorata, innamorata)

Deò il mio futuro

E tu non lo conosci

E io, sono innamorata (innamorata, innamorata)

Ma non di qualcuno

Ci rivedremo tra un paio d’anni