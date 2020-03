Liberato – ULTRAS: ascolta le canzoni nella colonna sonora del film Netflix

Dal 23 marzo 2020 è disponibile in digitale la colonna sonora del film Ultras, pellicola diretta da Francesco Lettieri, al suo esordio, che doveva essere distribuita in alcuni cinema il 9, 10 e 11 marzo 2020, ma che invece ha debuttato direttamente ed esclusivamente su Netflix il successivo 20 marzo. I titoli e l’audio delle canzoni.

Il regista non poteva che affidarsi a Liberato per le musiche della soundtrack, sia perché ha da sempre diretto i suoi video musicali, sia perché il Napoli Calcio è è uno degli elementi dell’immaginario di Liberato. Nel film si parla infatti un gruppo di tifosi della squadra partenopea, esattamente tre diverse generazioni di supporters: da quelli anziani, che dopo aver dedicato tutta la loro vita alla squadra non possono più entrare allo stadio, la nuova generazione N.N.N. (No Name Napoli) ed i più giovani.

Senza soffermarci troppo sul film, passiamo alla colonna sonora, anticipata da We Come From Napoli e ‘O Core Nun Tene Padrone (Apache Mix), presente anche nella versione NNN MIX. Quattro delle track presenti nell’album, sono state incise con la collaborazione di Robert del Naja, in arte 3D, dei Massive Attack, artista inglese di origini napoletane e grande tifoso del Napoli. La soundtrack include principalmente strumentali come Grazia, Graziella, Rione Terra, Luntan e la classica della tradizione musicale napoletana Funiculì funiculà. ‘A MAMM’ E CHI ‘NNALLÙCC’ e soprattutto VIEN’ CCÀ (PART II), sono invece dei brani a tutti gli effetti.





Nel film si sentono anche altri brani di artisti vari. La lista delle altre canzoni utilizzate e non facenti parte della soundtrack.

ULTRAS tracklist (colonna sonora film Netflix 2020)

GRAZIA 3:08 WE COME FROM NAPOLI 4:15 RIONE TERRA 4:10 VIEN’ CCÀ (PART I) 8:30 O CORE NUN TENE PADRONE (APACHE MIX) 3:53 LUNTAN’ 3:36 GRAZIELLA 5:01 VIEN’ CCÀ (PART II) 5:31 AMMA STÀ VICIN’ 5:03 ‘A MAMM’ E CHI ‘NNALLÙCC’ 4:51 ‘O CORE NUN TENE PADRONE (NNN MIX) 4:25 FUNICULÌ FUNICULÀ 1:03 CCHIÙ FORT’ 4:02 GRAZIOCAZZ 1:45

Altre canzoni non incluse nella colonna sonora ma che si sentito nel film

In attesa di conferme, ho appreso che la pellicola utilizza altri brani non inclusi nella soundtrack di artisti come i Righeira, Speranza (rapper casertano), Ettore Petrolini e Alberto Simeoni, Lucio Dalla e Pino Daniele. Ecco la lista delle canzoni.

L’estate sta finendo – Righeira

Tanto pe’ cantà – Ettore Petrolini e Alberto Simeoni

Pagnale – Speranza

That Silver Haired Daddy of Mine – Jim Reeves

When the Saints Go Marching In (brano gospel tradizionale statunitense)

Guantanamera (classico cubano)

Caruso – Lucio Dalla

Voce ‘e notte (canzone in napoletano composta nel 1903 e pubblicata nel 1904, con testo scritto da Edoardo Nicolardi e musica realizzata da Ernesto De Curtis)

E so cuntento ‘e sta’ – Pino Daniele

Bad Moon Rising – Creedence Clearwater Revival