Liberato – ‘O Core Nun Tene Padrone: audio e testo del singolo per la colonna sonora del film Ultras

Leggi testo e la traduzione in italiano e ascolta ‘O Core Nun Tene Padrone, singolo di Liberato, per la colonna sonora di Ultras, film diretto da Francesco Lettieri, disponibile su Netflix dallo stesso giorno.

Dopo We Come From Napoli, l’artista propone questa seconda canzone incisa appositamente per la pellicola, ancora una volta incisa insieme a Robert Dal Naja, in arte 3D, artista inglese e voce dei Massive Attak, che forse non tutti sanno, ha origini napoletane ed è un accanito tifoso del Napoli. ‘O Core Nun Tene Padrone è un inno che sprizza amore da tutti i pori per il capoluogo campano.

Come sua consuetudine, il progetto partenopeo utilizza parole napoletane miste ad altre lingue, nella fattispecie inglese e francese, anche se in minima parte. La canzone è così carina che potrebbe tranquillamente diventare un moderno inno da stadio. Sicuramente i tifosi del Napoli apprezzeranno e impazziranno ascoltando questa track.

Liberato – ‘O Core Nun Tene Padrone Testo

‘O core nun tene padrone

Cujet nun s fir ‘e sta

Ce stann già tropp’ parol’

Nennè, nuje stamm ancor ccà

Tenimm ‘na sola passion

Je t’aime Napoli ma don’t cry

Ce stann già tropp’ parole

Coerenza e mentalità

E quann sent sta musica azzurra me pare poesj

Abbracciata cu’ me

Abbracciata cu’ me

E quann veco sta maglia sudata me par magia

Abbracciata cu’ me

Mo cantate cu’ me

A difendere te

A difendere te

‘O core nun tene padrone

Cujet nun se fira ‘e sta

Ce stann già tropp’ parol

Nennè, nuje stamm ancor ccà

E quann sent sta musica azzurra me pare poesj

Abbracciata cu’ me (Abbracciata cu’ me)

Abbracciata cu’ me (Abbracciata cu’ me)





E quann veco sta maglia surata me pare magia

Abbracciata cu’ me

Mo cantate cu’ me

A difendere te

A difendere te

A difendere te

‘O core nun tene padrone

A difendere te

A difendere te

A difendere te





La traduzione in italiano di ‘O Core Nun Tene Padrone

Il cuore non ha padroni

Non riesce a stare tranquillo

Ci sono già troppe parole

Piccola, noi siamo ancora qua

Abbiamo una sola passione

Ti amo Napoli m non piangere

Ci sono già troppe parole

Coerenza e mentalità

E quando sento questa musica azzurra mi sembra poesia

Abbracciata con me

Abbracciata con me





E quando vedo questa maglia sudata mi sembra magia

Abbracciata con me

Ora cantante con me

A difendere te

A difendere te

Il cuore non ha padrone

Non riesce a stare tranquillo

Ci sono già troppe parole

Piccola, noi siamo ancora qua

E quando sento questa musica azzurra mi sembra poesia

Abbracciata con me

Abbracciata con me

E quando vedo questa maglia sudata mi sembra magia

Abbracciata con me

Ora cantante con me

A difendere te

A difendere te

A difendere te

Il cuore non ha padroni

A difendere te

A difendere te

A difendere te

