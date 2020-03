LIBERATO X 3D – VIEN’ CCÀ (PART II): audio e testo della nuova canzone

Il testo, la traduzione in italiano e l’audio di VIEN’ CCÀ (PART II), brano di Liberato e 3D racchiuso nella colonna sonora del film Netflix Ultras, uscita il 23 marzo 2020, tre giorni dopo l’uscita dell’attesa pellicola sui tifosi napoletani.

Questa è una canzone che potrei definire romantica, nella quale il protagonista si rivolge a una ragazza, invitandola a recarsi da lui, che sta fremendo per stare insieme a questa persona.

Vien’ Ccà Liberato Testo

In aggiornamento

Vuless sta sule cu te tonight

Per capì tu che pienz

Sta accuminciann nata vota amò

Nun t rong’ cchiù aurienz’

Mo tras viern e già sto spandecann

Nun me ric ‘e no

C’arricettamm e ropp te ne vai

Cor mij tu che vuò?

Piccerè, please don’t go

Sta facen o pata pata e ll’acqua

E nu stamm ca ssot

Pass’ po cazz, I couldn’t give a fuck

Baby, love me stanott

Mo tras viern e teng o cor ngann

Sol p’ ave n’abbracc

Nun sacc mang comm aggià sbarià

Numm me ric ‘e no

Piccerè, please don’t go

Tras’ ‘o vient, ij nun ce vogl’ sta

I’m so fucking hot

Mo, mo tu vien cca

Ciusc ‘o vient, nuje stamm ccà

I’m so fucking hot

Mo, mo tu vien cca

Nun è argient

Nun t preoccupà

Arò staj staj, t veng a piglià

Vuless sta sule cu te tonight

Per capì tu che pienz

Sta accuminciann nata vota amò

Nun t rong’ cchiù aurienz’

Mo tras viern e già sto spandecann

Nun me ric ‘e no

C’arricettamm e ropp te ne vai

Cor mij tu che vuò?

Piccerè, please don’t go





[Ripetuto]

Vieni di là





La traduzione in italiano di Vien’ Ccà (Part 2)

In aggiornamento

Vorrei stare solo con te stanotte

Per capire cosa pensi

Sta iniziando un’altra volta, amore

Non ti do più ascolto

Ora arriva l’inverno e già sto spasimando

Non mi dire di no

Facciamo pace e dopo te ne vai

Cuore mio tu che vuoi?

Piccola per favore non andare





Sta per arrivare un acquazzone

E noi stiamo qua sotto

Non mi frega, non m’importa

Piccola, amami stanotte

Adesso arriva l’inverno ed io ho il cuore in gola

Solo per avere un abbraccio

Non so neanche come distrarmi

Non dirmi di no

per favore non andare

Entra il vento, io non ci voglio stare

Sono fo**utamente eccitato

Ora tu vieni qua

Soffia il vento, noi stiamo qua

Sono fo**utamente eccitato

Ora tu vieni qua

Non è argento

Non ti preoccupare

Ora stai, stai, ti vengo a prendere

Vorrei stare solo con te stanotte

Per capire cosa pensi

Sta iniziando un’altra volta, amore

Non ti do più ascolto

Ora arriva l’inverno e sto già spasimando

Non mi dire di no

Ci mettiamo l’anima in pace e dopo te ne vai

Cuore mio tu che vuoi?

Piccola per favore non andare

