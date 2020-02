Liberato – We Come From Napoli: video ufficiale e testo del singolo uscito a sorpresa

Leggi testo e la traduzione in italiano e ascolta e guarda il video ufficiale che accompagna We Come From Napoli, singolo di Liberato con la collaborazione di 3D (dei Massive Attack) e dell’artista inglese Gaika, uscito a sorpresa venerdì 14 febbraio 2020.

E’ a parer mio molto interessante la nuova virale canzone di questo fortunato quanto misterioso progetto musicale nato nel 2017, che potremmo sintetizzare come un inno a Napoli, un grido d’orgoglio di essere napoletano. Il filmato è stato diretto da Francesco Lettieri.

Liberato – We Come From Napoli Testo

[Intro: LIBERATO]

Miezz a via, miezz a via

This is where I wanna be

But I always have no fear

Boy, we come from Napoli

Terra mia, terra mia

This is where I wanna be

Ne ma chi sfaccimma sij

Boy, we come from Napoli

[Ritornello 1: LIBERATO]

C’est la vie, c’est la vie

There’s a war inside of me

Ne ma chi sfaccimma sij

Boy, we come from Napoli

Follow me, follow me

Alluccann’ miezz a via

Take a look under sea

Boy, we come from Napoli

Miezz a via, miezz a via

This is where I wanna be

But I always have no fear

Girl, we come from Napoli

Terra mia, terra mia

This is where I want to be

Ne ma chi sfaccimma sij

[Interludio: LIBERATO]

Nuje simme doje stelle in the sky

I’m lonely si tu non ce staje

I’m lonely si tu te ne vaje

Nuje simme doje stelle in the sky

Boy, we come from Napoli

Boy, we come from Napoli

[Strofa: Gaika]

Waitin’ on the weekend

Break when another hit the little fucking bitchers

[?]

Do you believe?

There’s power in the streets

There’s a gun on my arm

A snake in my neck

[?] on my chest

[?]

[Interludio: LIBERATO]

Nuje simme doje stelle in the sky

I’m lonely si tu non ce staje

I’m lonely si tu te ne vaje

[Ritornello 2: LIBERATO]

Miezz a via, miezz a via

This is where I wanna be

But I always have no fear

Boy, we come from Napoli

Terra mia, terra mia

This is where I wanna be

Ne ma chi chi sfaccimma sij

Boy, we come from Napoli





[Outro: LIBERATO]

Miezz a via, miezz a via

This is where I wanna be

But I always have no fear

Boy, we come from Napoli

Terra mia, terra mia

This is where I wanna be

Ne ma chi sfaccimma sij

Boy, we come from Napoli





La traduzione in italiano di We Come From Napoli

In mezzo alla strada, in mezzo alla strada

E’ qui che voglio stare

Ma non ho mai paura

Ragazzo, veniamo da Napoli

Terra Mia, Terra Mia

E’ qui che voglio stare

[Ne ma chi sfaccimma sij]

Amico, veniamo da Napoli

Questa è la vita

C’è una guerra dentro di me

[Ne ma chi sfaccimma sij]

Amico, veniamo da Napoli

Seguimi, seguimi

Gridiamo in mezzo alla strada

Dai un’occhiata sotto il mare

Amico, veniamo da Napoli

In mezzo alla strada, in mezzo alla strada

E’ qui che voglio stare

Ma non ho mai paura

Ragazza, veniamo da Napoli

Terra mia, terra mia

E’ qui che voglio stare

[Ne ma chi sfaccimma sij]

Noi siamo due stelle in cielo

Mi sento solo se tu non ci sei

Mi sento solo se tu te ne vai

Noi siamo due stelle in cielo

Amico, veniamo da Napoli

Amico, veniamo da Napoli





Aspettando il fine settimana

Soacchiamo quando un’altra hit ?

[?]

Ci credi?

C’è potere nelle strade

C’è un’arma sul mio braccio

Un serpente nel mio collo

[?] sul mio petto

[?]

Noi siamo due stelle in cielo

Mi sento solo se tu non ci sei

Mi sento solo se tu te ne vai

In mezzo alla strada, in mezzo alla strada

E’ qui che voglio stare

Ma non ho mai paura

Ragazzo, veniamo da Napoli

Terra Mia, Terra Mia

E’ qui che voglio stare

[Ne ma chi sfaccimma sij]

Amico, veniamo da Napoli

In mezzo alla strada, in mezzo alla strada

E’ qui che voglio stare

Ma non ho mai paura

Ragazzo, veniamo da Napoli

Terra Mia, Terra Mia

E’ qui che voglio stare

[Ne ma chi sfaccimma sij]

Amico, veniamo da Napoli

