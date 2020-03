J. Balvin – Azul: audio, testo e traduzione della canzone

Blu-azzurro come il mare, come il cielo, colori che fanno venire in mente le vacanze estive: è questo Azul, coinvolgente brano prodotto da Sky Rompiendo e Michael Brun, in cui si parla di una donna molto sexy e disinibita.

E’ veramente niente male questa canzone (il testo e la traduzione in italiano e l’audio), scritta dall’interprete con la collaborazione di Bull Nene, Justin Quiles, Michael Brun & Sky Rompiendo.

Certo, il brano è stato scritto e composto in ben altri tempi, in periodi normali rispetto a quelli che stiamo vivendo ora che è uscito questo meraviglioso pezzo, una delle chicche presenti nell’album Colores, il sesto della superstar colombiana, disponibile dallo scorso 20 marzo. Sono pronto a scommettere che Azul sarà uno dei prossimi singoli.

“Abbiamo chiuso gli occhi e vedavamo il colore blu. È una canzone molto rinfrescante, in cui parliamo di una donna che vive la sua vita come vuole. Fa le cose a modo suo ed è incontrollabile“. J Balvin.

[Verso 1]

Le gusta salir y amanecer

Beber y enloquecerse

Y cuando el día termine

No sé si la vuelvo a ver

[Pre-Coro]

Yo que no traje bloqueador pa’ tanto calor que quema

[Coro]

Y ese cuerpito que tú tiene’, el traje ‘e baño chiquitito te queda

Esa blanquita coge sol y de una ya se pone morena

Un trago en mano, bien borracha, todos saben que su vida es extrema

Dice que no, pero sé que mi flow le corre por las vena’

Y ese cuerpito que tú tiene’, el traje ‘e baño chiquitito te queda

Esa blanquita coge sol y de una ya se pone morena

Un trago en mano, bien borracha, todos saben que su vida es extrema

Dice que no, pero sé que mi flow le corre por las vena’

[Verso 1]

Leggo

Mami, sacúdete la arena

Con ese booty me duele que seas ajena, ey (Ajena)

Se puso una de mis cadena’

Nunca le baja, siempre con la copa llena (Wuh)

Ella entró, saludó y en el bote se montó

Dos cachas y tosió cuando Sky se lo pasó (Yah)

Me pegué, lo meneó, nunca me dijo que no

Se lució, abusó, y eso que ni se esforzó (Ey)

[Pre-Coro]

Yo que no traje bloqueador pa’ tanto calor que quema

[Coro]

Y ese cuerpito que tú tiene’, el traje ‘e baño chiquitito te queda (Woh)

Esa blanquita coge sol y de una ya se pone morena (Ah)

Un trago en mano, bien borracha, todos saben que su vida es extrema

Dice que no, pero sé que mi flow le corre por las vena’ (Ah-ah)

[Verso 2]

Con tu cuerpo sube la marea (Marea)

En traje ‘e baño, bobo me deja (Uff)

A lo Yankee, estás dura (Yeah)

Como Maluma, pa’ que suba la temperatura (Yah)

Hace calor (Calor, calor), hace calor (Eh)

Por tu cuerpo baja tu sudor (Wuh)

Toma aguardiente y lo pasa con ron (Ron)

Si no es bikini, ropa interior (Wuh)

Cuando la vi yo le dije cómo fue (Cómo fue)

Abajo ‘el yate fue que la pillé (La pillé)

Está loca y de todo prueba





[Coro]

Y ese cuerpito que tú tiene’, el traje ‘e baño chiquitito te queda (Woh)

Esa blanquita coge sol y de una ya se pone morena (Ah)

Un trago en mano, bien borracha, todos saben que su vida es extrema

Dice que no, pero sé que mi flow le corre por las vena’ (Ah-ah)

Y ese cuerpito que tú tiene’, el traje ‘e baño chiquitito te queda (Ey, ey)

Esa blanquita coge sol y de una ya se pone morena (Ey, ey)

Un trago en mano, bien borracha, todos saben que su vida es extrema

Dice que no, pero sé que mi flow le corre por las vena’

[Outro]

Yeah-yeah

Yeah-yeah





Traduzione in italiano

[Str. 1]

Le piace uscire e fare l’alba

Bere e andare fuori di testa

E quando la giornata finisce

Non so se la incontrerò ancora

[Pre-Rit.]

Non ho portato la crema solare per proteggermi da questo calore che brucia

[Rit.]

E quel corpicino che hai, il costumino da bagno ti si addice

Quella ragazza bianca prende il sole e si abbronza

Un drink in mano, abbastanza ubriaca, tutti sanno che la sua vita è estrema

Dice di no, ma so che il mio flow le scorre nelle vene

E quel corpicino che hai, il costumino da bagno ti si addice

Quella ragazza bianca prende il sole e si abbronza

Un drink in mano, abbastanza ubriaca, tutti sanno che la sua vita è estrema

Dice di no, ma so che il mio flow le scorre nelle vene





[Verso 1]

Andiamo

Bellezza, scrollati di dosso la sabbia

Con quel lato b mi fa male che tu sia già impegnata con qualcun altro ehi (qualcun altro)

Si è messa una delle mie catene

Non ne ha mai abbastanza, sempre con il bicchiere pieno (Wuh)

E’ entrata, ha salutato ed è salita sulla barca

Due canne ed ha tossito quando Sky gliel’ha passata (Yah)

Ho strusciato, lei ha twerkato, non ha mai detto di no

Si è messa in mostra, se n’è approfittata e le è venuto tutto naturale (Ey)

[Pre-Rit.]

Non ho portato la crema solare per proteggermi da questo calore che brucia

[Rit.]

E quel corpicino che hai, il costumino da bagno ti si addice (Woh)

Quella ragazza bianca prende il sole e si abbronza (Ah)

Un drink in mano, abbastanza ubriaca, tutti sanno che la sua vita è estrema

Dice di no, ma so che il mio flow le scorre nelle vene (Ah-ah)

[Str. 2]

Con il tuo corpo la marea cresce (Marea)

In costume da bagno, mi fa diventare stupido (Uff)

In stile yankee, sei bollente (sì)

Come Maluma, perché fai salire la temperatura (Yah)

Fa caldo (caldo, caldo), c’è caldo (Eh)

Il tuo sudore scorre lungo il tuo corpo (Wuh)

Prendi il brandy e passalo con il rum (Rum)

Se non è bikini, è biancheria intima (Wuh)

Quando l’ho vista le ho detto com’era (com’era)

Sotto lo yacht l’ho presa (l’ho presa)

È matta e tutto è prova di tutto

[Chorus]

E quel corpicino che hai, il costumino da bagno ti si addice (Woh)

Quella ragazza bianca prende il sole e si abbronza (Ah)

Un drink in mano, abbastanza ubriaca, tutti sanno che la sua vita è estrema

Dice di no, ma so che il mio flow le scorre nelle vene (Ah-ah)

E quel corpicino che hai, il costumino da bagno ti si addice (Ehi, ehi)

Quella ragazza bianca prende il sole e si abbronza (Ehi, ehi)

Un drink in mano, abbastanza ubriaca, tutti sanno che la sua vita è estrema

Dice di no, ma so che il mio flow le scorre nelle vene

