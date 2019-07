Liam Gallagher – Once: lyric video, testo e traduzione

Disponibile dal 26 luglio 2019, Once è il terzo singolo di Liam Gallagher estratto dal secondo album in studio solista Why Me? Why Not., out il 20 settembre 2019. Leggi il testo e la traduzione in italiano e ascolta e guarda il lyric video.

Dopo The River e Shockwave, il cantautore inglese ha reso disponibile questo terzo assaggio del disco, un interessante brano scritto con la collaborazione di Andrew Wyatt, che l’ha anche prodotto insieme a Greg Kurstin.

Qui Liam riflette e ripensa con una certa nostalgia al passato, in particolar modo all’adolescenza, ai tempi in cui, al contrario di oggi, i rapporti con il fratello Noel erano buonissimi.

Liam Gallagher – Once testo e traduzione

[Verse 1]

It was easier to have fun back when we had nothing

Nothing much to manage

Back when we were damaged

Sometimes the freedom we wanted feels so uncool

Just clean the pool

And send the kids to school

Era più facile divertirsi quando non avevamo nulla (nota: si riferisce a suo fratello Noel. A Liam manca la loro infanzia in una famiglia nella quale nonostante la povertà, avevano ottimi rapporti)

Non molto da gestire

Ai tempi in cui eravamo feriti (nota: I fratelli Gallagher hanno subito abusi da parte del padre, il che potrebbe comportare danni mentali e fisici)

A volte la libertà che volevamo sembra così fuori moda

Basta pulire la piscina

E manda i figli a scuola

[Chorus]

But oh I remember how you used to shine

Back then

You went down so easy like a glass of wine

My friend

When the dawn came up you felt so inspired to do it again

But it turns out

You only get to do it once

Ma oh, ricordo come una volta brillavi

A quel tempo

Sparivi così facilmente come un bicchiere di vino

Amico mio

Quando arrivava l’alba ti sentivi così ispirato a farlo di nuovo

Ma a quanto pare

Si vive solo una volta





[Verse 2]

I think it’s true what they say that the dream is borrowed

You give it back tomorrow

Minus the sorrow

And the pain she just comes in to break up the daydream

Her knife edges waving

To keep from feeling the same thing

Credo sia vero quando dicono che il sogno è preso in prestito

Lo restituisci domani

Senza il dolore

E il dolore che arriva solo per spezzare il sogno ad occhi aperti

I bordi del suo coltello salutano

Per evitare di provare la stessa cosa

[Chorus]

But oh l remember how you used to shine

Back then

You went down so easy like a glass of wine

My friend

When the dawn came up you felt so inspired to do it again

But it turns out

You only get to do it once

Ma oh, ricordo come una volta brillavi

A quel tempo

Sparivi così facilmente come un bicchiere di vino

Amico mio

Quando arrivava l’alba ti sentivi così ispirato a farlo di nuovo

Ma a quanto pare

Si vive solo una volta

[Bridge]

You only get to do it once

You only get to do it once

You only get to do it once





[Instrumental]

[Outro]

But oh I remember how you used to shine

Back then

You went down so easy like a glass of wine

My friend

When the dawn came up you felt so inspired to do it again

But you were wrong

You only get to do it once

Ma oh, ricordo come una volta brillavi

A quel tempo

Sparivi così facilmente come un bicchiere di vino

Amico mio

Quando arrivava l’alba ti sentivi così ispirato a farlo di nuovo

Ma ti sbagliavi

Si vive solo una volta





