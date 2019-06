Liam Gallagher – Shockwave: audio, testo e traduzione del nuovo singolo

Il testo e la traduzione in italiano di Shockwave, singolo che segna il ritorno del cantautore britannico Liam Gallagher, disponibile in radio, nei negozi e in streaming da venerdì 7 giugno 2019.

Ascolta la nuova canzone, scritta con la collaborazione di Andrew Wyatt e Greg Kurstin, che ha anche curato la produzione. Si tratta del primo assaggio dal secondo album in studio solista “Why Me? Why Not”, che farà seguito al disco d’esordio “As You Were” (ottobre 2017), che nella penisola debuttò in quarta posizione.

Caratterizzato da un incisivo ritornello è a parer mio niente male questo brano, attraverso il quale l’artista inglese si scaglia contro qualcuno non meglio specificato. Con chi ce l’avrà Mai? Forse con il fratello Noel che non avrebbe accettato di fare una reunion degli Oasis e che non avrebbe dato il suo consenso per inserire le canzoni nel gruppo nel suo docufilm As It Was? Diretto da Charlie Lightening e Gavin Fitzgerald, “As It Was” si concentra sulla carriera solista di Liam, che come già accennato, è iniziata nel 2017 con il disco “As You Were”, dopo quasi un ventennio con gli Oasis e l’esperienza nei Beady Eye dal 2009 al 2014.

Shockwave testo Liam Gallagher

Download su: Amazon – iTunes

You sold me right up the river

You had to hold me back

You could’ve looked for the sunshine, yeah

But you had to paint the whole thing black

Now I’m back in the city

The lights are upon me

They try to keep me locked away

But hallelujah I feel free

All your darkness has come back to you in time

Brace yourself world, it’s about to blow your mind

It’s coming round like a shockwave, hey

It’s coming round like a shockwave, hey

You played the game one too many times

You’re gonna burn until you behave, hey

Maybe the shame will open your eyes

It’s coming round like a shockwave

You made your bed all pretty

You reap what you sow

Backstabbed all your friends

And yes it’s all about who you know

So don’t you dare look my way

To try to make you cry

I don’t have to do a thing to you

Cos it’s coming from the starry sky

All your darkness has come back to you in time

Brace yourself world, it’s about to blow your mind

It’s coming round like a shockwave, hey

It’s coming round like a shockwave, hey

You played the game one too many times

You’re gonna burn until you behave, hey

Maybe the shame will open your eyes

It’s coming round like a shockwave, hey

You’re a snake

You’re a weasel

You’re a pebble in the sea

And the pain you feel Is washing over me





You’re a snake

You’re a weasel

You’re a pebble in the sea

And the pain

You feel

Is washing over me

It’s coming round like a shockwave, hey

It’s coming round like a shockwave, hey

You played the game one too many times

You’re gonna burn until you behave, hey

Maybe the shame will open your eyes

Maybe the shame will open your eyes

Maybe the shame will open your eyes

It’s coming round like a shockwave





Liam Gallagher Shockwave traduzione

Mi hai tradito

Hai dovuto ostacolarmi

Avresti potuto cercare il sole, si

Ma hai colorato tutto di nero

Ora sono tornato in città

I riflettori sono su di me

Hanno cercato di tenermi imprigionato

Ma alleluia, mi sento libero

Tutta la tua oscurità è tornata da te in tempo

Tieniti forte mondo, sta per farti impazzire

Sta arrivando come un’onda d’urto, ehi

Sta arrivando come un’onda d’urto, ehi

Hai fatto i tuoi giochetti un po’ troppe volte

Ti brucerai finché non ti comporterai bene, hey

Forse la vergogna ti aprirà gli occhi

Sta arrivando come un’onda d’urto





Hai reso il tuo letto così carino

Raccogli ciò che semini

Hai pugnalato alle spalle tutti i tuoi amici

E sì, è tutta una questione di chi conosci

Quindi non osare guardare dalla mia parte

Per cercare di farti piangere

Non devo farti nulla

Perché proviene dal cielo stellato

Tutta la tua oscurità è tornata da te in tempo

Tieniti forte mondo, sta per farti impazzire

Sta arrivando come un’onda d’urto, ehi

Sta arrivando come un’onda d’urto, ehi

Hai fatto i tuoi giochetti un po’ troppe volte

Ti brucerai finché non ti comporterai bene, hey

Forse la vergogna ti aprirà gli occhi

Sta arrivando come un’onda d’urto, ehi

Sei un serpente

Sei viscido

Sei un sassolino nel mare

E il dolore che provi mi sta travolgendo

Sta arrivando come un’onda d’urto, ehi

Sta arrivando come un’onda d’urto, ehi

Hai fatto i tuoi giochetti un po’ troppe volte

Ti brucerai finché non ti comporterai bene, hey

Forse la vergogna ti aprirà gli occhi

Forse la vergogna ti aprirà gli occhi

Forse la vergogna ti aprirà gli occhi

Sta arrivando come un’onda d’urto

Ascolta su: