Liam Gallagher – “Why Me? Why Not.” nuovo album in uscita: info e titoli e audio delle canzoni

Why Me? Why Not. è il secondo album in studio solista del cantautore britannico Liam Gallagher, negli scaffali dei negozi dal 20 settembre 2019 via Warner Records, a poco meno di due anni dall’ultima fatica discografica As You Were. I titoli delle canzoni nel disco.

Prodotto da Greg Kurstin, Andrew Wyatt, Simon Aldred e Adam Noble, il progetto racchiude un totale di undici inediti nell’edizione standard, mentre in quella deluxe sono presenti tre ulteriori brani.

Anticipato dai singoli “Shockwave”, “The River”, “Once” e “One of Us”, l’album è in commercio in diverse versioni, tra le quali una studiata per i collezionisti, che andiamo a vedere.

Versioni in commercio

Il CD standard e deluxe;

Il vinile standard, colorato, deluxe e Picture Disc (Vinile 12″);

Download digitale standard e deluxe;

Collector Edition (edizione limitata e disponibile in esclusiva nel negozio ufficiale di Liam),





Nello specifico, ogni box della versione per collezionisti racchiude:

Vinile da 12 pollici inciso con 3 tracce + una esclusiva demo di “Once” non disponibile altrove; Album in vinile 140g giallo da 12 pollici; Album CD Deluxe che si trova nel libro; Libro a copertina rigida di 20 pagine; 2 stampe d’arte rimovibili e di alta qualità; Poster da parete pieghevole, 720 X 450 mm.

“Volevo che questo mio secondo disco fosse superiore a quello precedente. Sarà un album migliore di “As You Were” e questo la dice lunga, perché è stato un disco epico” ha affermato l’artista su questo album, la cui copertina altro non è che un ritratto del celebre fotografo Tom Beard.

Una curiosità: il titolo del disco deriva dal nome di due dipinti di John Lennon: “Why Me?”, acquistato da Liam durante una mostra su Lennon tenutasi a Monaco di Baviera nel 1997, e “Why Not”, che fu donato a Liam da Yōko Ono in occasione di una visita al Dakota.

Why Me? Why Not tracklist (Liam Gallagher album 2019)

