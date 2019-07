JayDen – With You feat. Jake Reese: audio e video del nuovo singolo del panda dei Mates

Disponibile dal 26 luglio 2019, With You è un singolo del produttore dei Mates, Jayden, il panda per intenderci, con voce di Jake Reese. Ascolta la nuova canzone e guarda il video. Prossimamente anche testo.

Il misterioso producer dei Mates, gruppo di intrattenimento formato da Vegas, Surry, St3pNy Anima, che vanta milioni di follower, è tornado alla ribalta con questa gradevolissima canzone, che sta divenendo sempre più virale, ricevendo giustificatamente commenti a dir poco entusiasti dei fan, che stanno letteralmente impazzendo per questa produzione.

A pochi mesi dal singolo d’esordio This Time, il panda o quinta stella dei Mates ci propone questo brano catchy, interpretato dal cantautore olandese, che non è proprio un novizio, avendo già collaborato con artisti del calibro di KSHMR, Hardwell (in ben 4 tracks), David Guetta & Showtek, Sam Feldt e Lost Frequencies, prima di vincere X Factor Olanda.

Il Video di With You

Molto carino anche il filmato diretto da Giuseppe Greco, in arte Vegas, una clip molto solare e positiva che di certo non deluderà.





JayDen – With You testo e traduzione

Non appena sarà disponibile verrà inserito sia il testo che la traduzione in italiano.





