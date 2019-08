Liam Gallagher – One Of Us: audio, testo e traduzione del brano ancora una volta dedicato al fratello Noel

Disponibile dal 16 agosto 2019, One Of Us è il quarto singolo di Liam Gallagher estratto dal secondo album solista in studio Why Me? Why Not., che vedrà la luce il successivo 20 settembre. Leggi il testo e la traduzione in italiano e ascolta la nuova canzone.

Nell’attesissimo disco, vi saranno undici inediti, mentre l’edizione deluxe racchiuderà 14 tracce, tutte coscritte dall’interprete, tra le quali i precedenti assaggi “Shockwave“, “The River” e “Once“.

Nel brano in oggetto, scritto con la collaborazione di Andrew Wyatt, che ha anche curato la produzione, ancora una volta Liam si rivolge al fratello Noel, chiedendogli di rimettere insieme gli Oasis, amato gruppo che ha cessato l’attività nell’ormai lontano 2009. Il cantautore chiede per l’ennesima volta al fratello, con il quale non corre più buon sangue, di sotterrare l’ascia di guerra, nonostante Noel abbia sempre rifiutato la sua proposta.

Liam Gallagher – One Of Us testo e traduzione

[Verse 1]

Hey kid, did you know?

It was 16 years ago

It was you and I for the last time

You angrily said

With a smoke ring ’round your heads

You would see me on the other side

Ehi ragazzo, lo sapevi?

E’ stato 16 anni fa

Eravamo io e te per l’ultima volta

Hai detto rabbiosamente

Con un anello di fumo intorno alla testa

Che vorresti vedermi dall’altra parte

[Chorus 1]

C’mon, I know you want more

C’mon and open your door

After it all you’ll find out

You were always one of us

Act like you don’t remember

You said we’d live forever

Who do you think you’re kidding?

You were only one of us

In time

Avanti, so che ne vuoi ancora

Vieni ad aprirmi la tua porta

Dopo tutto questo scoprirai

Che sei sempre stato uno di noi

Fingi di non ricordare

Hai detto che non saremmo mai morti

Chi pensi di prendere in giro?

Eri solo uno di noi

Nel tempo

[Verse 2]

When you come to mind

Disappear a thousand times

Keep me hanging on to the old life

Well, I’ve gotta go

Maybe see you down the road

Won’t you tell the kid I said goodbye





Quando ti verrà in mente

Scomparirà mille volte

Mi tieni attaccato alla vecchia vita

Bene, io devo andare

Magari ci vediamo per strada

Non dire al ragazzo che ho detto addio

[Chorus 2]

C’mon, I know you want more

C’mon and open your door

After it all you’ll find out

You were always one of us

Act like you don’t remember

You said we’d live forever

End up at the beginning

You were only one of us

In time

Avanti, so che ne vuoi ancora

Vieni ad aprirmi la tua porta

Dopo tutto questo scoprirai

Che sei sempre stato uno di noi

Fingi di non ricordare

Hai detto che non saremmo mai morti

Finiamo all’origine

Eri solo uno di noi

Nel tempo

[Bridge]

In

In

[Chorus 2]

C’mon, I know you want more

C’mon and open your door

After it all you’ll find out

You were always one of us

Act like you don’t remember

You said we’d live forever

End up at the beginning

You were only one of us

In time





Avanti, so che ne vuoi ancora

Vieni ad aprirmi la tua porta

Dopo tutto questo scoprirai

Che sei sempre stato uno di noi

Fingi di non ricordare

Hai detto che non saremmo mai morti

Finiamo all’origine

Eri solo uno di noi

Nel tempo

[Outro]

(It’s a shame, a shame)

(We thought you’d change, my friend)

(But you were always one of us)

(It’s a shame, a shame)

(We thought you’d change, my friend)

(But you were always one of us)

(È un peccato, un peccato)

(Pensavamo che saresti cambiato, amico mio)

(Ma sei sempre stato uno di noi)

(È un peccato, un peccato)

(Pensavamo che saresti cambiato, amico mio)

(Ma sei sempre stato uno di noi)





