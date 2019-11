Leo Gassmann – Va bene così: audio e testo del nuovo brano per Sanremo Giovani 2019

Va bene così è la canzone con la quale il cantautore romano Leo Gassmann, figlio di Alessandro, prende parte alle semifinali di Sanremo Giovani 2019, anticamera di Sanremo 2020, 66esima edizione nella quale è stata ripristinata la Categoria Nuove Proposte. L’audio e il testo del nuovo brano.

Anche se nel corso degli anni si è costruito una discreta fanbase, Leo non è ancora esploso definitivamente, così con questo gradevole pezzo cerca di accedere all’importante vetrina della kermesse, ma deve fare i conti con altre 19 canzoni candidate.

Le semifinali si svolgeranno il 16, il 23, il 30 novembre e il 7 dicembre e solo dieci canzoni accederanno alla finale, che andrà in scena il 19 dicembre 2019, nella quale si decideranno i cinque brani che prenderanno parte alla categoria Nuove Proposte, insieme a Tecla Insolia (vincitrice della passata edizione di Sanremo Young) e ai due vincitori di Area Sanremo.

Leo Gassman – Va bene così testo

Solo tu sai quanto fa male sentirsi l’ultimo in una finale di artisti

crollare così tante volte per poi svegliarsi di notte

svegliarsi in un mare di lacrime, abitato dalla peggiore delle anime

che ti ricordano quante volte ti sei già svegliato.

Ma tu sei così e non ti devi arrabbiare

per ciò che non sai fare, per ciò che non sai dare

perché per me tu, lo sai, vai bene così.

Perché sei fatto così

dici sempre di sì

non accetti l’errore

ti rovini l’umore

sono qui per ricordarti

che gli errori sono altri.





Solo tu sai quanto fa male arrivare così in alto per poi scivolare

crollare così tante volte per poi svegliarsi di notte

svegliarsi per le 1000 domande alle quali risposta non hai

che portano solo più in basso ogni tuo singolo passo

Ma tu sei così e non ti devi arrabbiare

per ciò che non sai fare, per ciò che non sai dare

perché per me tu, lo sai, vai bene così.

Perché sei fatto così

dici sempre di sì

non accetti l’errore

ti rovini l’umore

sono qui per ricordarti

che gli errori sono altri.





Che la vita è là fuori

non è sempre a colori

ma una cosa è certa

non gli importa dei tuoi errori

e crollare fa male ma ritorna a sognare

che un artista è un bambino che non vuole mollare

non bisogna affogare in ciò che non sai fare

che vai bene così.

Perché sei fatto così

dici sempre di sì

non accetti l’errore

ti rovini l’umore

ma sono qui per ricordarti

che gli errori sono altri!

Che la vita è là fuori

non è sempre a colori

ma una cosa è certa

non gli importa dei tuoi errori.