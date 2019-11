Eugenio in via di Gioia – Tsunami: audio e testo della nuova canzone per Sanremo Giovani 2019

Tsunami è una canzone degli Eugenio in via di gioia, tra le 20 semifinaliste a Sanremo Giovani 2019, anticamera di Sanremo 2020, settantaseiesima edizione della kermesse, condotta da Amadeus, che ha ripristinato la categoria Nuove Proposte. Il festival andrà in scena dal 4 all’8 febbraio 2020. Audio della nuova canzone. Qui il testo.

Il gruppo indie folk torinese nato nel 2012, il cui nome deriva dall’unione dei nomi e dei cognomi di Eugenio Cesaro, Emanuele Via e Paolo Di Gioia, vale a dire tre dei 4 componenti della band (per la cronaca, il quarto è Lorenzo Federici), si gioca le sue chanche con questa interessante canzone, con la quale prenderà parte alle semifinali che si svolgeranno il 16, il 23, il 30 novembre e il 7 dicembre (con diretta su Rai 1 all’interno di “Italia Sì”, programma condotto da Marco Liorni).

Dieci delle venti canzoni accederanno alla finale, che si svolgerà il 19 dicembre 2019 e che verrà anch’essa trasmessa su Rai 1. E infine resteranno i 5 brani prenderanno parte alla categoria Nuove Proposte, insieme ai due vincitori di Area Sanremo ed a Tecla Insolia, vincitrice della scorsa edizione di Sanremo Young.

Eugenio in via di Gioia – Tsunami testo

Siamo figli di Steve Jobs e del T9

siamo l’ego in mezzo al traffico di Playmobil

siamo strade pulite sotto un cielo pantone

campi sintetici, calzini bianchi di cotone

ed anche ad occhi chiusi non è detto che dormiamo

e stando più vicini non è vero che parliamo.

E’ solo un’impressione

sulle pellicole in bianco e nero

subito dopo al flash

noi siamo già scomparsi.





Da quando la gente non si trova più

ci siamo bastati

da quando il fuoco non brucia più

siamo disorientati

da quando Archimede non eureka più

siamo affondati

da quando la ruota non è girata più

siamo quadrati

siamo quadrati.

Guarda lo tsunami che travolge la città

dentro la mia testa, calma piatta

guarda lo tsunami che travolge la città

mentre tutto intorno affonda qui si balla, qui si balla

cha cha cha

cha cha cha.

Siamo le nostre vite nei corpi degli altri

siamo figli di Jim Carrey in Truman Show

ed anche ad occhi chiusi non è detto che dormiamo

e sempre più vicini non è vero che parliamo

il vento soffia forte

in una sola direzione

il mare si ritira

siamo rimasti soli.

Guarda lo tsunami che travolge la città

dentro la mia testa, calma piatta

guarda lo tsunami che travolge la città

mentre tutto intorno affonda qui si balla, qui si balla

cha cha cha

qui si balla, qui si balla

cha cha cha

cha cha cha

qui si balla, qui si balla

cha cha cha.





Noi siamo liberi

di urlare in faccia al mare

di mostrarci nudi alle persone

cambiare colore in faccia, sudare

tornare certi e rotolare

metterci in ballo, rischiare

ridare forma al giusto

e nel gusto naufragare.

Guarda lo tsunami che travolge la città

mentre tutto intorno affonda qui si balla, qui si balla

cha cha cha

qui si balla, qui si balla

cha cha cha

cha cha cha

qui si balla, qui si balla

cha cha cha

cha cha cha.