Thomas Bocchimpani – Ne 80: audio e testo della nuova canzone per Sanremo Giovani 2019

Ne 80 (ne ho tanta) è una canzone con la quale Thomas Bocchimpani, ex Amici, prenderà parte alle semifinali di Sanremo Giovani 2019, manifestazione che anticipa Sanremo 2020: solo 5 delle 20 semifinaliste, avranno il diritto di prender parte alla categoria Nuove Proposte, ripristinata in quest’edizione. L’audio del nuovo brano e il testo.

Anche il cantante veneto classe 2000 vuole rilanciarsi nel mondo della musica e si gioca le sue possibilità con questo gradevole brano, il cui bizzarro e creativo titolo, come scritto tra parentesi ad inizio articolo, sta ad indicare “ne ho tanta”.

Ricordo che le semifinali si svolgeranno in 4 appuntamenti pomeridiani, uno per settimana: si inizia il 16 novembre, poi il 23, il 29 e infine il 7 dicembre. Dieci approderanno alla finale, dove si decideranno le cinque canzoni vincitrici, che si svolgerà il 19 dicembre 2019. Sia le semifinali che la finale, verranno trasmesse su Rai 1.

Thomas Bocchimpani – Ne 80 testo

Non c’è soluzione, non c’è religione il Sabato sera

non c’è distinzione, non c’è pelle bianca, gialla o nera

tutti dicono di stare tranquillo

che devi stare lì seduto al tuo posto

è che io non so restarmene zitto

in fondo non ti conosco

non mi stare più addosso.

Che serve avere calma

ne ho tanta

paura della guerra

ne ho tanta

la musica non cambia

ne ho tanta

ma vedo solo gente… che balla

che balla.





Troppa connessione, mi dimentico di uscire la sera

tutta questa libertà un po’ mi fa sentire in galera, ooh

Giacca nuova e guarda qui come brillo

faccio 2000 video ma non li posto

me ne vado via come Michael Jackson

è che non ti conosco, non mi stare più addosso.

Che serve avere calma

ne ho tanta

paura della guerra

ne ho tanta

la musica non cambia

ne ho tanta

ma vedo solo gente… che balla

che balla.

Non so come mi sono svegliato negli anni ’80

con i Queen, Sting ed per radio Billie Jean

senza filtri in faccia, senza star connessi tutto il giorno

ma era solo un sogno, no!





Che serve avere calma

ne ho tanta

paura della guerra

ne ho tanta

la musica non cambia

ne ho tanta

ma vedo solo gente… che balla

che balla

ma vedo solo gente… che balla

che balla

che balla

che balla.

Yeah

Non c’è soluzione, non c’è religione il Sabato sera

mmmh.