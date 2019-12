Fadi – Due noi: audio, video e testo della canzone che presenterà a Sanremo Nuove Proposte 2020

Fadi è un cantautore italo-nigeriano, che prende parte alla categoria Nuove Proposte di Sanremo 2020 con Due noi, una romantica e bella canzone scritta di suo pugno e prodotta da Antonio Filippelli.

Il testo, l’audio e il semplice video che accompagna questo brano, che oltre a parlare di una storia d’amore, racconta anche alcuni rapporti di amicizia che l’artista ha avuto nel periodo dell’Università nella sua Bologna, città che gli manca non poco, così come gli mancano le uscite serali e le lezioni di economia.

Nato da madre italiana e il padre nigeriano, Thomas O. Fadimiluyi, in arte Dadi, ha 31 anni, è cresciuto a Riccione e da sempre nutre una forte passione per la musica, che lo spinge ad ascoltare artisti come Bob Marley, Ray Charles, Lucio Dalla e Lucio Battisti, assoluti punti di riferimento dai quali è fortemente influenzato. Ad oggi, la sua esperienza più importante è stata la partecipazione al progetto discografico Faber Nostrum (aprile 2019), nel quale ha omaggiato l’indimenticabile Fabrizio De André sulle note di “Rimini”. Dall’estate 2018 pubblica i suoi lavori per Picicca Records, label cosentina di un certo Brunori Sas.

Il cantautore è riuscito ad accedere alla kermesse stravincendo la sfida con i Réclame. Non c’è stata proprio partita, Fadi ha incantato la giuria vip di Sanremo Giovani 2019 e anche grazie alla sua profonda timbrica vocale e ai suoi acuti, secondo molti sarà il nuovo Mahmood. A febbraio salirà sul palco del Teatro Ariston insieme agli Eugenio in via di Gioia (Tsunami), Fasma (Per Sentirmi Vivo), Marco Sentieri (Billy Blu) e Leo Gassmann (Vai bene così). Insieme a loro, ci saranno anche la coppia composta da Gabriella Martinelli e Lula (Il gigante d’acciaio) e Matteo Faustini (Nel bene e nel male), che hanno vinto Area Sanremo e Tecla Insolia (8 marzo), giovanissima vincitrice di Sanremo Young.

Fadi – Due noi Testo

Mi diverto ogni tanto a passare… sotto casa tua

lo faccio apposta, la prendo larga e sbaglio strada

per vedere se sei ancora viva, per sentire se sei ancora vera

per scoprire se sei ancora intera, per sentire se sei ancora in me

per vedere se… poi

noi due

felici

per le strade di Bologna

per le strade di Bologna

noi due

in piedi

noi due

sereni

ma tu

chiedilo a (Parara?) e Toni

quali sono i giorni

cattivi o buoni

chiedilo ad Andrea che si è perso

è ancora lì nel centro che cerca un senso

e poi noi due!

in piedi

per le strade di Bologna

per le strade di Bologna

noi due

sereni

noi due

in piedi

E mi sbaglio ogni tanto a passare… sotto casa tua

non lo faccio apposta, la prendo larga e vedo la serranda

e proseguo via via

e scorro nel traffico

dei giorni, delle stagioni

ma la tua, la tua, la tua

non finirà mai!

la tua stagione non finirà mai

la tua stagione non finirà mai

la tua stagione non finirà mai

dentro me, oh.





E poi noi due

una storia che rimane

tra le strade di Bologna

per le strade di Bologna

noi due

nel bene e nel male

forse ti verrò a pigliare

per le strade di Bologna

noi due

e poi

noi due

due noi.





