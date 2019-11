Shari – Stella: audio e testo della nuova canzone per Sanremo Giovani 2019

Stella è la canzone con la quale la cantante friulana Shari prende parte alle semifinali di Sanremo Giovani 2019, anticamera di Sanremo 2020, che si svolgeranno il 16, il 23, il 30 novembre e il 7 dicembre. L’audio e il testo di del brano.

Dopo un EP uscito nel 2016, le ospitate nei live degli Il Volo e il recente duetto con Benji e Fede sulle note di Sale, Shari Noioso, cantante friulana classe 2002, considerata uno dei talenti più interessanti in Italia, ha la grande occasione di prender parte alla categoria Nuove Proposte della kermesse, ma prima dovrà superare le semifinali con questa bella e dolce canzone, che sono certo piacerà ai sempre più numerosi fan.

Ricordo che la finale, che deciderà le cinque canzoni che prenderanno parte alla settantaseiesima edizione del Festival, si svolgeranno il prossimo 19 dicembre. E’ invece già deciso che prenderà parte Tecla Insolia, vincitrice della scorsa edizione di Sanremo Young, mentre sono ancora da stabilire gli altri due concorrenti vincitori di Area Sanremo.

Shari – Stella testo

Sto bene lo sai

perché i tuoi occhi splendono

come una stella di fuoco non ti guarderò mai più

e tu come stai?

Riesco a vederti in giro ogni tanto

sento la tua risata

non mi chiamerai mai più

e tutte le canzoni, i colori che ti piacciono

il mio film preferito era farti ridere.





Bello così

ti voglio ricordare così

un sorriso, uno sguardo, è tutto perfetto solo così

è tardi ma dai

non puoi lasciarmi qui

non ti ho ancora detto

era tutto perfetto se c’eri tu

se c’eri tu

se c’eri tu

non ti ho ancora detto

era tutto perfetto se c’eri tu.

Un ultimo ciao

si ma poi non arrabbiarti

se ti aspetterò al bar

anche se non verrai più

poterti sorridere

se ti lamenti del brutto tempo

quando ti innamori di una canzone appena uscita

e tutte le attenzioni, i colori che ti piacciono

il mio film preferito era farti ridere.

E bello così

ti voglio ricordare così

un sorriso, uno sguardo, è tutto perfetto solo così

è tardi ma dai

non puoi lasciarmi qui

non ti ho ancora detto

era tutto perfetto se c’eri tu

se c’eri tu

se c’eri tu

non ti ho ancora detto

era tutto perfetto se c’eri tu





Quando c’eri tu

quando c’eri tu

quando c’eri tu

quando c’eri tu

non ti ho ancora detto

era tutto perfetto se c’eri tu

quando c’eri tu

quando c’eri tu

quando c’eri tu

quando c’eri tu

non ti ho ancora detto

era tutto perfetto se c’eri tu.

E bello così

ti voglio ricordare così

un sorriso, uno sguardo, è tutto perfetto solo così

è tardi ma dai

non puoi lasciarmi qui

non ti ho ancora detto

era tutto perfetto se c’eri tu.