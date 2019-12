Marco Sentieri – Billy Blu: audio, video e testo della canzone che presenterà a Sanremo Nuove Proposte 2020

Marco Sentieri è un cantante e rapper napoletano che prende parte a Sanremo 2020 Nuove Proposte con il significativo brano Billy Blu, una toccante canzone contro il bullismo, rilasciata il 18 dicembre 2019, vale a dire, un giorno prima della finale di Sanremo Giovani 2019, che ha brillantemente superato.

Il testo, l’audio e il video che accompagna questo pezzo, scritto da un autore storico della musica italiana, vale a dire Giampiero Artegiani. Come detto, in questa canzone l’artista partenopeo ci racconta il problema, purtroppo sempre attuale, del bullismo giovanile, sia dal punto di vista del carnefice, che da quello della vittima, che in questo pezzo si chiama appunto Billy Blu.

Marco è riuscito ad accedere alla categoria Nuove Proposte della kermesse, vincendo la sfida contro la giovanissima Shari Noioso che ha interpretato Stella. La diciassettenne talentuosa cantante purtroppo non ce l’ha fatta e le auguro le migliori fortune, come del resto a questo poliedrico artista che, con una certa dose di coraggio, ha portato a Sanremo Giovani un brano decisamente particolare e anche molto difficile, che tra non settimane interpreterà sul palco del Teatro Ariston.

Classe 1985 e già padre di due figli, uno dei quali nato da pochissimo, negli anni Sentieri è riuscito a farsi un nome in Romania (dove partecipa a tante serate e ospitate anche televisive) ed ha avuto anche l’onore di aprire i concerti di Rocco Hunt, Clementino, Moreno, dei Gemelli DiVersi e altri artisti. La sua carriera non è tuttavia ancora decollata e chissà se la partecipazione a Sanremo non si rivelerà la svolta, come del resto già avvenuto a tanti concorrenti che hanno preso parte alle passate edizioni.

Marco Sentieri – Billy Blu Testo

E’ stato Billy

già

proprio Billy

non è incredibile?

E’ stato Billy Blu

Billy Blu, Billy Blu

dico sul serio

Billy Blu.

Magro come un chiodo, occhiali spessi un dito

sopra occhiaie da malato di un bluastro scolorito

fragile, dimesso, timido, educato

era il più bravo della classe perciò l’hai sempre odiato

con lui facevi il bullo perché tu, nato nell’oro

gli scaricavi addosso l’invidia del somaro.

E lo chiamavi Billy Blu, pupazzetto, animale

gli sputavi tra i quaderni, lo spingevi per le scale

lui cadeva e tu ridevi, come ride un deficiente

si rialzava e sorrideva, ma non diceva niente

perché lui era più forte dei tuoi muscoli di cera

e tutta la sua forza l’hai scoperta l’altra sera

sì perché





E’ stato Billy Blu

Billy Blu, Billy Blu

Billy Blu

ma

Ma la vita è un giustiziere, tutti bulli e adolescenti

poi diventano quegli uomini dai mille fallimenti

e tu… fallito, solo e appena uscito da galera

volevi liberarti da te stesso l’altra sera

e hai bevuto… e hai camminato fino all’alba

lungo il fiume senza meta né pace

poi sei salito su quel ponte, un bel segno della croce

ma dietro le tue spalle hai sentito la sua voce.

“Ehi (ehi, ehi), ti ricordi di me?” (ti ricordi di me?)

così ti sei voltato

la luce della luna illuminava un uomo magro

ma l’hai riconosciuto solo quando ti ha sorriso

e ha detto… “ti aiuto”

Ed era Billy Blu, Billy Blu, Billy Blu

“e dai abbracciami!”

Billy Blu

E così è stato Billy a salvarti la pelle

quel ragazzo magro magro che ti stava sulle palle

“no, ma quale odio, ma no, nessun rancore

eri tu quello più debole, tu dentro stavi male

perciò venivi a scuola,scaricavi sul mio banco

veleno e prepotenza da mostrare a tutto il branco

ma adesso l’hai capito, lo vedo dal tuo viso

la forza del più forte è rinchiusa in un sorriso”





“Ti ricordi di me?”

io sono solo uno dei tanti Billy Blu

quelle vittime di un bullo che ogni giorno li tormenta

ma bulli non si nasce, no, lo si diventa

quando hai una famiglia distratta e disattenta

E allora come hai pianto, hai pianto e hai chiesto scusa

poi siete andati al mare, due birre e una gazzosa

e finalmente hai vomitato i fantasmi dell’infanzia

tuo padre che non c’era, tua madre piena d’ansia

che ti dava sempre ragione anche quando avevi torto

tutti i tuoi casini sono il frutto di quell’orto

non hanno mai capito che per non farti del male

servivano carezze, si, ma all’occasione

due schiaffi d’amore.





