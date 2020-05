Lady Gaga & BLACKPINK: ascolta la nuova canzone Sour Candy

Testo Sour Candy di Lady Gaga

[Intro: Jennie]

So-sour candy

(So-sour candy)

[Chorus: Jennie & Lisa]

I’m sour candy, so sweet then I get a little angry, yeah

Sour candy, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah

I’m super psycho, make you crazy when I turn the lights low

Sour candy, yeah, yeah, yeah, yeah

[Verse 1: Rosé, Jisoo, Jennie & Lady Gaga]

Ask me to be nice and then I’ll do it extra mean

뜻밖의 표정 하나에 넌 당황하겠지

비싼 척이란 말들로 날 포장한 건 너야, 너야

If you wanna fix me, then let’s break up here and now

거리낌 없는 눈빛에 넌 거릴 두니까

툭 까보면 어김없이 소릴 질러, wow

Uh-huh, uh-huh

[Refrain: Lady Gaga]

Oh

I’m hard on the outside

But if you give me time

Then I could make time for your love

I’m hard on the outside

But if you see inside, inside, inside

[Verse 2: Lady Gaga]

I might be messed up, but I know what’s up

You want a real taste, at least I’m not a fake

Come, come, unwrap me

Come, come, unwrap me

I’ll show you what’s me

Close your eyes, don’t peek

Now I’m undressing

Unwrap sour candy

Come, come, unwrap me

Come, come, unwrap me

Come on, sour candy (Oh)

[Refrain: Lady Gaga]

I’m hard on the outside

But if you give me time

Then I could make time for your love

I’m hard on the outside

But if you see inside, inside, inside

[Chorus: Rosé & Lisa]

I’m sour candy, so sweet then I get a little angry, yeah

Sour candy, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah

I’m super psycho, make you crazy when I turn the lights low

Sour candy, yeah, yeah, yeah, yeah

[Outro: Lady Gaga]

Take a bite, take a bite

So-sour candy

Take a bite, take a bite

So-sour candy

Take a bite, take a bite

So-sour candy

Take a bite, take a bite

Sour candy





La traduzione di Sour Candy

(Nota: le poche righe in coreano sono state tradotte in base a quanto viene riportato in questo video)





[Introduzione]

Caramelle gommose

(Caramelle gommose)

[Rit.]

Sono una caramella gommosa, così dolce che poi mi arrabbio un po’, sì

Caramella acida, sì, sì, sì, sì, sì

Sono super psicopatica, ti faccio impazzire quando spengo la luce

Caramelle acide, sì, sì, sì, sì

[Str. 1]

Chiedimi di essere gentile e farò la super cattiva

Risposta serena, verrai con me

È laggiù, sei tu, sei tu

Se vuoi sistemarmi, allora lasciamoci qui e adesso

E’ quasi come un corpo

Quando festeggi, urli senza esitazione, wow

[Refrain]

Sono dura fuori

Ma se mi dai tempo

Allora potrei trovare un po’ di tempo per il tuo amore

Sono dura fuori

Ma se vedessi dentro, dentro, dentro

[Str. 2]

Potrei essere fuori di testa ma so cos’è l’amore

Vuoi un vero assaggio, almeno capisci che non fingo

Vieni, vieni, scartami

Vieni, vieni, scartami

Ti faccio vedere cosa io sono

Chiudi gli occhi, non sbirciare

Adesso mi spoglio

Scarta la caramella acida

Vieni, vieni, scartami

Vieni, vieni, scartami

Dai, caramella acida

(Oh oh oh oh)

[Refrain]

Sono dura fuori

Ma se mi dai tempo

Allora potrei trovare un po’ di tempo per il tuo amore

Sono dura fuori

Ma se vedessi dentro, dentro, dentro

[Rit.]

Sono una caramella gommosa, così dolce che poi mi arrabbio un po’, sì

Caramella acida, sì, sì, sì, sì, sì

Sono super psicopatica, ti faccio impazzire quando spengo la luce

Caramelle acide, sì, sì, sì, sì





[Outro: Lady Gaga]

Dai un morso, dai un morso

Ca-caramella acida

Dai un morso, dai un morso

Ca-caramella acida

Dai un morso, dai un morso

Ca-caramella acida

Dai un morso, dai un morso

Caramella acida

Cosa c’è da sapere sulla canzone Sour Candy di Lady Gaga e le Blackpink

Mentre si gode il grandissimo successo di Rain On Me, la popstar Lady Gaga rilascia la gradevole Sour Candy, impreziosita dalle voci delle BlackPink, gruppo sudcoreano tutto al femminile nato a Seul nel 2016 e composto da donne: Kim Ji-soo, Jennie Kim, Rosé e Lisa. Il brano è disponibile dal 28 maggio 2020, a un solo giorno dalla release dell’attesissimo album Chromatica, che arriva a 3 anni e mezzo di distanza dall’ultima fortunata fatica discografica Joanne.

Dopo Stupid Love e la hit con Ariana Grande, pubblicata il precedente venerdì, è il momento di questo terzo gustoso assaggio della sesta era discografica di miss Germanotta, che segna la prima collaborazione con queste quattro ragazze asiatiche, molto amate in tutto il mondo, Italia inclusa.

Nella canzone, scritta con la collaborazione di Madison Love, BloodPop, BURNS, Rami e del rapper compositore e produttore discografico sudcoreano Hong Jun Park, aka Teddy Park, la cantautrice statunitense si è detta orgogliosa di sentirsi una sorta di quinto membro delle Blackpink.

Sour Candy è una vivace canzone dance-pop, deep house ed electropop, prodotta da BloodPop & Burns, a parer mio decisamente coinvolgente e contagiosa, forse anche superiore ai precedenti due brani al momento ascoltati, ma giudicate voi.