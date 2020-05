Ascolta Hola Kitty di Elettra Lamborghini feat. Bizzey (con testo e traduzione)

Testo Hola Kitty di Elettra Lamborghini

[Intro]

Elettra (Elettra)

La-la-la-LA$$A ¿qué pasa?

Elettra Lamborghini

[Rit.]

Hol-hol-hol-hola Kitty Kitty Kitty Kitty

hola Kitty Kitty Kitty Kitty

Hol-hola Kitty Kitty Kitty Kitty

Hol-hol-hola Kitty Kitty Kitty Kitty

¿Quiere’-Quiere’ rasguñar? ‘Tonce pégate más

Quiere tocarme, no quiere más na’, más na’, más na’

Hola Kitty Kitty Kitty Kitty

Hola Kitty Kitty Kitty Kitty

[Verse 1]

Ho-ho-ho-hola Kitty kitty bam bam

Yo soy la gatita que tú quiere’ guayar

Me vengo fácil cuando tú me llama’ (Ajá)

No me gusta el agua, pero tú siempre me mojas (No)

Pa’ ti no soy un tabú, ven embárrame este tattoo

Des-des-desde Italia hasta Perù

Vamo’ a montar un revolú

[Bridge]

Hol-hol-hola Kitty Kitty Kitty Kitty Kitty

Hol-hol-hola Kitty Kitty Kitty Kitty Kitty (miao)

Ven aquí, ven aquí, ven aquí (Ven aquí)

ven aqui, ven aqui, ven aqui (miao)

[Rit.]

Hola Kitty Kitty Kitty Kitty

Hola Kitty Kitty Kitty Kitty

Hol-hola Kitty Kitty Kitty Kitty

Hol-hol-hola Kitty Kitty Kitty Kitty

¿Quiere’-Quiere’ rasguñar? ‘Tonce pégate más

Quiere tocarme, no quiere más na’, más na’, más na’

Hola kitty, kitty, kitty, kitty

Hola kitty, kitty, kitty, kitty

[Verse 2: Bizzey]

Soy yo un puero (Wow)

Puero, puero, puero, puero, puero (Wow)

Klim in die paal voor dinero (Mira)

Dat ding in m’n broek da’s pas net zo

Tú-Tú-Tú sabe’, I like it mala

Bi-Bi-Bi-Bi-Bi-Bi-Bitch, ik wil je lala (Ey, ey, ey, ey, ey)

Herken de stijl, ik ben de vader (Wow, wow, wow, wow, wow)

Kom hier met je Hello Kitty-ondergoed (Rrra)

Kom zitten op m’n tollie, doet je wanden goed (Yeah)

Ik ga niet liegen, je hebt een kitty die niet onderdoet (Oh)

[Rit.]

Hola Kitty Kitty Kitty Kitty

Hola Kitty Kitty Kitty Kitty

Hol-hola Kitty Kitty Kitty Kitty

Hol-hol-hola Kitty Kitty Kitty Kitty

¿Quiere’-Quiere’ rasguñar? ‘Tonce pégate más

Quiere tocarme, no quiere más na’, más na’, más na’

Hola kitty, kitty, kitty, kitty

Hola kitty, kitty, kitty, kitty





Hola Kitty traduzione Elettra Lamborghini





(Intro)

Elettra (Elettra)

La-la-la-LA$$A che succede?

Elettra Lamborghini

(Rit.)

Cia-cia-cia-ciao micio micio micio micio

Ciao micio micio micio micio

Cia-ciao micio micio micio micio

Cia-cia-ciao micio micio micio micio

Vuoi-vuoi graffiare? Allora avvicinati di più

Vuole toccarmi, non vuole altro, altro, altro

Ciao micio micio micio micio

Ciao micio micio micio micio

[S. 1]

Cia-cia-cia-ciao micio micio bam bam

Sono la gattina con cui te la vuoi spassare

Vengo facile quando mi chiami (Aha)

Non mi piace l’acqua, ma mi fai bagnare sempre (No)

Per te non sono un tabù, vieni a sfregare questo tatuaggio

Da-da-dall’Italia al Perù

Organizziamo una rivolta

(Ponte)

Cia-cia-ciao micio micio micio micio micio

Cia-cia-ciao micio micio micio micio micio (miao)

Vieni qui, vieni qui, vieni qui (vieni qui)

vieni qui, vieni qui, vieni qui (miao)

(Rit.)

Ciao micio micio micio micio

Ciao micio micio micio micio

Cia-ciao micio micio micio micio

Cia-cia-ciao micio micio micio micio

Vuoi-vuoi graffiare? Allora avvicinati di più

Vuole toccarmi, non vuole altro, altro, altro

Ciao micio micio micio micio

Ciao micio micio micio micio

(S. 2)

Sono un ragazzo (Wow)

Ragazzo, ragazzo, ragazzo, ragazzo, ragazzo (Wow)

Sali su quel palo per soldi (Wow)

Quella cosa nei miei pantaloni è la stessa

Tu-Tu-Sai, mi piace cattiva

Bi-Bi-Bi-Bi-Bi-Bi-Bitch, ti voglio lala (Ey, ey, ey, ey, ey)

Riconosco lo stile, sono il padre (Wow, wow, wow, wow, wow)

Porta qui le tue mutande Hello Kitty (Rrra)

Vieni a sederti sul mio ca**o, ti fa bene (Sì)

Sarò sincero, hai una fi*a che non è seconda a nessuna (Oh)





(Rit.)

Ciao micio micio micio micio

Ciao micio micio micio micio

Cia-ciao micio micio micio micio

Cia-cia-ciao micio micio micio micio

Vuoi-vuoi graffiare? Allora avvicinati di più

Vuole toccarmi, non vuole altro, altro, altro

Ciao micio micio micio micio

Ciao micio micio micio micio

La cantante Elettra Lamborghini è tornata con la nuova canzone in oggetto, disponibile nei digital store e nelle piattaforme streaming da giovedì 28 maggio 2020 per Island Records (Universal Musica Italia).

Si tratta di un singolo piuttosto “caliente”, scritto e interpretato insieme al rapper olandese Bizzey, al secolo Leo Roelandschap, mentre la produzione è opera di Yves Lassaly, meglio conosciuto come LA$$A, ex membro del duo Pyramids.

Hola Kitty è un modo per dire ciao micio-a, ma anche un riferimento a Hello Kitty, il personaggio più famoso prodotto dell’azienda giapponese Sanrio, produttrice di un’enorme varietà di prodotti. Hello Kitty nasce nel 1974 per mano della designer Yuko Shimizu.