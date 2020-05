Ascolta e guarda il video di TKN, singolo di Rosalía con Travis Scott

TKN, singolo di Rosalía rilasciato alle ore 18 di giovedì 28 maggio 2020, segna la seconda collaborazione tra il la cantante spagnola e il rapper statunitense Travis Scott. Leggi il testo e la traduzione in italiano e ascolta e guarda il video diretto da Nicolás Méndez, aka CANADA.

Dopo il remix di HIGHEST IN THE ROOM pubblicato lo scorso dicembre, i due artisti tornano insieme in questa canzone, che sarà inclusa nel futuro terzo album in studio, successore di El mal querer (2018).

In questo brano, scritto dagli interpreti con la collaborazione di DJ Nelson & El Guincho e prodotto insieme a Sky Rompiendo, Tainy e lo stesso El Guincho, la cantautrice spagnola Rosalia Vila Tobella, parla di gruppi criminali simil mafiosi, utilizzando termini come “omertà”, tanto caro alla mafia siciliana. Nella canzone, che in tutta franchezza non mi ha entusiasmato, si ha modo di ascoltare un inedito Travis Scott che si destreggia con lo spagnolo, facendolo piuttosto bene, tra l’altro.

Testo e traduzione TKN di Rosalía e Travis Scott

Download su: Amazon – iTunes

Salta alla traduzione in italiano

[Pre-Coro: ROSALÍA]

Cosa’ de familia, no la’ tiene’ que escuchar

Lo’ capo’ con lo’ capo’ y yo soy la mamá

Los secreto’ solo con quien pueda’ confiar

Más-Más te vale no romper la omertá

Hay nivele’ para todo en esta vi’a

No jodemo’ con persona’ desconocía’

Ni un amigo nuevo, ni uno haría

[Coro: ROSALÍA & Travis Scott, ambos]

Ni un amigo nuevo, ni uno haría

TKN, TKN, TKN

Ni un amigo nuevo, ni uno haría

TKN, TKN

Ni un amigo nuevo, ni uno haría

[Verso 1: ROSALÍA]

Somo’ la Jara, Gaspar Noé

Tú no dispara’, la vacié

VVS, VVS, Dolce Vita

Mi mambo está duro, dinamita

Tatuá’ de pie’ hasta la nuca

Vestía’ de negro como Kika

VVS, VVS, Dolce Vita (VVS)

El mambo está duro, dinamita

[Puente: Travis Scott]

Leche con azúcar

Ella tiene medida’ brazuca’

Esa mami es una G (Yeah)

[Verso 2: Travis Scott]

Yeah, She got hips I gotta grip for (Yeah)

A lot of ass, don’t need to have more

I know it’s sweet, I like that

Mmm (Straight up)

I got word that it’s wet, well, let’s drown

Toot it up, back it up, slap it down

Don’t say a word of what you heard from when I came around (It’s lit)

You get it first, you get this work right when you come in town (Yeah)

Need you right here (Yeah)

Know you the queen of givin’ ideas

No more new friends, don’t bring the hype here (Ooh)

Know you got problems, but it’s not fair

[Pre-Coro: Ambos, ROSALÍA]

Cosa’ de familia, no la’ tienen que escuchar

Lo’ capo’ con lo’ capo’ y yo soy la mamá

Los secreto’ solo con quien pueda’ confiar

Más-Más te vale no romper la omertá

[Coro: Travis Scott & ROSALÍA]

TKN, TKN, TKN

TKN, TKN

Ni un amigo nuevo, ni uno haría





[Outro: ROSALÍA & Travis Scott]

La Rosalía

Straight up!

Ni un amigo nuevo, ni uno haría





Traduzione

Torna al testo

(Pre-Rit.)

Cose di famiglia non le devi ascoltare

I capi con i capi e io sono la mamma

I segreti solo con chi ci si può fidare

Farai meglio a non infrangere l’omertà

Ci sono livelli per tutto in questa vita

Non scherziamo con gli sconosciuti

Né con un nuovo amico, nessuno lo farebbe

(Rit.)

Né con un nuovo amico, nessuno lo farebbe

TKN, TKN, TKN

Né con un nuovo amico, nessuno lo farebbe

TKN, TKN

Né con un nuovo amico, nessuno lo farebbe

(Str. 1)

Siamo Jara, Gaspar Noé [Nota: credo faccia riferimento al film Irréversible (2002), in particolare alla prostituta transessuale di nome Concha (Jaramillo)]

Non spari, l’ho scaricata

VVS, VVS, Dolce Vita

Il mio mambo è duro, dinamite

Tatuato dalla testa ai piedi

Vestita di nero come Kika

VVS, VVS, Dolce Vita (VVS)

Il mambo è duro, dinamite

(Ponte)

Latte con zucchero

Ha misure brasiliane [Nota: Il termine Brazuca ha tre differenti letture: è utilizzato dai brasiliani per descrivere l’orgoglio nazionale e il loro approccio al calcio. È anche usato per indicare un cittadino brasiliano di terza classe. Infine indica la crasi tra le parole Brasile e bazooka. L’Adidas Brazuca è stato il pallone ufficiale del campionato mondiale di calcio 2014 in Brasile.]

Quella mami è una G





(Str. 2)

Sì, ha fianchi che devo afferrare (Sì)

Un gran culo, non me ne servono altri

So che è dolce, questa cosa mi piace

Mmm (Onesto)

Ho sentito che è bagnata, beh, anneghiamo

Alla pecorina, alla pecorina, lo schiaffeggio [Nota: sia “back it up” che “toot it up” indicano quello che un ragazzo dice a una ragazza che sta la sco*ando da dietro. Onestamente non saprei come tradurlo.]

Non dici nulla di quello che hai sentito da quando sono venuto (è eccitata)

Tu per prima, ottieni questo lavoro giusto quando vieni in città (Sì)

Ho bisogno di te proprio qui (sì)

Do che sei la regina del dare idee

nessun nuovo amico, non portare sconosciuti qui (Ooh)

So che hai dei problemi, ma non è giusto

(Pre-Rit.)

Cose di famiglia non le devi ascoltare

I capi con i capi e io sono la mamma

I segreti solo con chi ci si può fidare

Farai meglio a non infrangere l’omertà

(Rit.)

TKN, TKN, TKN

TKN, TKN

Né con un nuovo amico, nessuno lo farebbe

(Outro)

La Rosalia

Onesto!

Né con un nuovo amico, nessuno lo farebbe

Ascolta su: