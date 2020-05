Kygo – Lose Somebody ft. OneRepublic: audio, testo e traduzione

Lose Somebody è una produzione di Kygo con la collaborazione con voce di Ryan Tedder dei OneRepublic, rilasciata il 15 maggio come quarto singolo estratto dal terzo album in studio Golden Hour, out il 29 maggio 2020, a 2 anni e mezzo di distanza dall’ultima fatica discografica Kids in Love.

Leggi il testo e la traduzione in italiano e ascolta la nuova gradevole canzone, scritta con la collaborazione di Plested, Ryan Tedder, Jake Torrey, Morten “Rissi” Ristorp, Alexander Joseph Delicata & Alysa Vanderheym e prodotta insieme a John Nathaniel.

In questa seconda collaborazione tra il producer norvegese e il gruppo statunitense, che arriva dopo quella in “Stranger Things”, racchiusa in Kids In Love, il protagonista se la prende con se stesso, per essersi lasciato scappare una persona che gli dava amore.

Nell’atteso disco saranno presenti 18 tracce, tra le quali il remix di “Higher Love” (di Whitney Houston), “Like It Is” (feat. Zara Larsson & Tyga), “I’ll Wait” (ft. Sasha Sloan) e “Freedom” (feat. Zak Abel).

Kygo Lose Somebody Testo

[Verse 1]

It’s a classic “me” mistake

Someone gives me love

And I throw it all away

Tell me, have I gone insane?

Talkin’ to myself but I don’t know what to say

[Pre-Chorus]

‘Cause you let go

And now I’m holdin’ on

I guess you don’t know what you got

Until it’s gone

[Chorus]

Sometimes you gotta lose somebody

Just to find out you really love someone

Oh-oh, and I do, and I do, and I do, yeah

Sometimes you gotta lose somebody

Just to find out you really love someone

Oh-oh, yeah

Sometimes you gotta lose somebody

[Verse 2]

So don’t tell me it’s too late

Hearts are made to bend

Baby, please don’t let me break, yeah

I knew I should’ve stayed

‘Cause now you’re movin’ on

And I don’t know what to say

[Pre-Chorus]

‘Cause you let go (Yeah, you let go)

And now I’m holdin’ on (I’m holdin’ on)

I guess you don’t know what you got

Until it’s gone

[Chorus]

Sometimes you gotta lose somebody

Just to find out you really love someone

Oh-oh, and I do, and I do, and I do, yeah

Sometimes you gotta lose somebody

Just to find out you really love someone

Oh-oh, yeah

Sometimes you gotta lose somebody

[Post-Chorus]

Sometimes you gotta lose somebody, yeah

Sometimes you gotta lose somebody, yeah

Sometimes you gotta lose somebody, yeah

Sometimes you gotta lose somebody, yeah





[Chorus]

Sometimes you gotta lose somebody

Just to find out you really love someone

Oh-oh, and I do, and I do, and I do, yeah

Sometimes you gotta lose somebody

Just to find out you really love someone

Oh-oh, yeah

Sometimes you gotta lose somebody

[Outro]

Ooh

You gotta lose some

You gotta lose somebody





Lose Somebody traduzione Kygo

[Str. 1]

È il solito errore che faccio

Qualcuno mi dà amore

E mando tutto all’aria

Dimmi, sono impazzito?

Parlo da solo ma non so cosa dire

[Pre-Rit.]

Perché me la sono lasciata scappare

E ora mi aggrappo

Credo che non si sappia ciò che si ha

Finché non lo perdi

[Rit.]

A volte devi perdere qualcuno

Solo per capire che lo ami davvero

Oh-oh, e mi capita, e mi capita, e mi capita, sì

A volte devi perdere qualcuno

Solo per capire che lo ami davvero

Oh-oh sì

A volte devi perdere qualcuno





[Str. 2]

Quindi non dirmi che è troppo tardi

I cuori sono fatti per piegarsi

Piccola, per favore, non spezzarmi il cuore, sì

Sapevo che sarei dovuto rimanere

Perché ora stai voltando pagina

E non so cosa dire

[Pre-Rit.]

Perché me la sono lasciata scappare (Sì, me la sono lasciata scappare)

E ora mi aggrappo (mi aggrappo)

Credo che non si sappia ciò che si ha

Finché non lo perdi

[Rit.]

A volte devi perdere qualcuno

Solo per capire che lo ami davvero

Oh-oh, e mi capita, e mi capita, e mi capita, sì

A volte devi perdere qualcuno

Solo per capire che lo ami davvero

Oh-oh sì

A volte devi perdere qualcuno

[Post-Chorus]

A volte devi perdere qualcuno, sì

A volte devi perdere qualcuno, sì

A volte devi perdere qualcuno, sì

A volte devi perdere qualcuno, sì

[Rit.]

A volte devi perdere qualcuno

Solo per capire che lo ami davvero

Oh-oh, e mi capita, e mi capita, e mi capita, sì

A volte devi perdere qualcuno

Solo per capire che lo ami davvero

Oh-oh sì

A volte devi perdere qualcuno

[Outro]

Ooh

Devi perderne qualc

Devi perdere qualcuno

