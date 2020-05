Dile – Vodka: audio e testo del bellissimo singolo

Il testo di Vodka, singolo del cantautore abruzzese Francesco Di Lello, artisticamente conosciuto come dile, disponibile dal 15 maggio 2020 per OSA / Artist First.

L’emergente artista ha sfornato quest’altra meravigliosa canzone (ascoltala), che arriva a poco meno di due mesi di distanza da America. Complessivamente è il settimo brano rilasciato da questo ragazzo.

Nella canzone, il protagonista sembra essere innamorato di una ragazza, con la quale tuttavia non si vede molto spesso ma quando questo accade, i due finiscono per bere e trascorrere tutta la notte insieme. Tra i due sembra esserci grande intesa e sintonia, tanto che il tempo scorre così velocemente che il protagonista vorrebbe fermarlo in eterno.

Dile – Vodka testo

[Strofa 1]

Entriamo in quel bar

Dio, come sei bella

ordiniamo un’altra vodka

anche se girerà la testa

tanto, che importa

se finiamo a dormire in macchina

se poi andiamo da me-eeh





[Pre-Ritornello]

E quante volte ti ho beccata in giro con un altro tipo

ed io che ti volevo, io che ti volevo… far toccare il cielo

e quante volte con un tuo sorriso ho perso l’equilibrio

ed io che ti volevo, io che ti volevo… far toccare il cielo

[Ritornello]

Adesso l’hai capito

ti passo a prendere e facciamo un giro

fermiamo il tempo fino all’infinito

tratteniamo un altro po’ il respiro

prima di dirci un’altra volta addio

prima di dirci un’altra volta…

[Strofa 2]

Torniamo in quel bar

ca**o se sei bella

bevi ancora una vodka

anche se siamo già alla terza

che ce ne importa

se finiamo anche stavolta in macchina

se poi andiamo da me-eeh

[Pre-Ritornello]

E quante volte ti ho beccata in giro con un altro tipo

ed io che ti volevo, io che ti volevo… far toccare il cielo

e quante volte con un tuo sorriso ho perso l’equilibrio

ed io che ti volevo, io che ti volevo… far toccare il cielo

[Ritornello]

Adesso l’hai capito

ti passo a prendere e facciamo un giro

fermiamo il tempo fino all’infinito

tratteniamo un altro po’ il respiro

prima di dirci un’altra volta addio

ti passo a prendere e restiamo in giro

fermiamo il tempo perché è già mattino

tratteniamo un altro po’ il respiro

prima di dirci un’altra volta addio

prima di dirci un’altra volta addio

prima di dirci un’altra volta addio

prima di dirci un’altra volta addio

prima di dirci un’altra volta addio

prima di dirci un’altra volta.





