Kygo & Sasha Sloan – I’ll Wait: video, testo e traduzione del singolo

I’ll Wait è un singolo che segna la seconda collaborazione tra il produttore norvegese Kygo e la cantautrice californiana Alexandra Artourovna Yatchenko, in arte Sasha Sloan, rilasciato il 3 aprile 2020 come secondo estratto dal terzo album in studio Golden Hour, che farà seguito a Kids in Love, uscito nel 2017.

Il testo, la traduzione in italiano, l’audio e il lyric video di questo bel brano, scritto con la collaborazione di Scott Harris che l’ha anche prodotto insieme a Kygo.

Ad appena una settimana di distanza da Like It Is (con Tyga e Zara Larsson), ecco il secondo tassello della seconda era discografica, che vede la Sloan cantare di aspettare la persona che ama, su una base veramente molto ben fatta. Niente male davvero! Come detto in apertura, i due hanno già avuto modo di collaborare nel 2017 sulle note di This Town.

Kygo I’ll Wait Testo

Download su: Amazon – iTunes

Vai alla traduzione in italiano

[Verse 1]

I’ll never forget the songs we used to play

And when I put ’em on

The feeling never fades out my body

I hope you’re thinkin’ of me (Mmm)

There won’t be a night, there won’t be a place

Where you don’t cross my mind

Where I don’t see your face in somebody (Mmm)

I hope you’re thinkin’ of me (Mmm)

[Pre-Chorus]

People say we’re fools, people say we’re dumb

People say we’re caught up in temporary love

We don’t know what we’re doin’, they say we’re too young

But they don’t know a thing about us

[Chorus]

I’ll wait forever, that’s what we said

16th of September, lyin’ in my bed

I’ll wait forever, it’s never too late

Couple thousand miles is just a little space

[Post-Chorus]

I’ll wait (Mmm)

I’ll wait (Mmm)

I’ll wait (Mmm)

Couple thousand miles is just a little space

I’ll wait

[Drop]

I’ll wait

[Verse 2]

There won’t be an end, can’t forget the start

When you’re far away, it’s like we’re not apart

I’d play my money

Just to hear you say you love me again

[Pre-Chorus]

People say we’re fools, people say we’re dumb

People say we’re caught up in temporary love

We don’t know what we’re doin’, they say we’re too young

But they don’t know a thing about us

[Chorus]

I’ll wait forever, that’s what we said

16th of September, lyin’ in my bed

I’ll wait forever, it’s never too late

Couple thousand miles is just a little space

[Post-Chorus]

I’ll wait (Mmm)

I’ll wait (Mmm)

I’ll wait (Mmm)

Couple thousand miles is just a little space

I’ll wait





[Drop]

I’ll wait (Mmm)

I’ll wait (Mmm)

I’ll wait (Mmm)

Couple thousand miles is just a little space

[Outro]

I’ll wait forever, that’s what we said

16th of September, lyin’ in my bed

I’ll wait forever, it’s never too late

Couple thousand miles is just a little space

I’ll wait





I’ll Wait traduzione

Passa al testo

[Str. 1]

Non dimenticherò mai le canzoni che suonavamo

E quando le metto

La sensazione non si affievolisce mai dal mio corpo

Spero che stai pensando a me (Mmm)

Non ci sarà una notte, non ci sarà un posto

In cui tu non mi passerai per la testa

In cui non vedo il tuo viso in un’altra persona (Mmm)

Spero tu stia pensando a me (Mmm)

[Pre-Rit.]

La gente dice che siamo folli, dice che siamo stupidi

La gente dice che siamo coinvolti in un amore passeggero

Che non sappiamo cosa stiamo facendo, dicono che siamo troppo giovani

Ma loro non sanno nulla di noi

[Rit.]

Aspetterò per sempre, è quello che abbiamo detto

Il 16 settembre, sdraiati nel mio letto

Aspetterò per sempre, non è mai troppo tardi

Un paio di migliaia di chilometri sono solo un piccolo spazio

[Post-Rit.]

Aspetterò (Mmm)

Aspetterò (Mmm)

Aspetterò (Mmm)

Un paio di migliaia di chilometri, sono solo un piccolo spazio

aspetterò

aspetterò





[Str. 2]

Non ci sarà una fine, non posso dimenticare l’inizio

Quando sei lontano, è come se non fossimo separati

Giocherei i miei soldi

Solo per sentirti dire che mi ami ancora

[Pre-Rit.]

La gente dice che siamo folli, dice che siamo stupidi

La gente dice che siamo coinvolti in un amore passeggero

Che non sappiamo cosa stiamo facendo, dicono che siamo troppo giovani

Ma loro non sanno nulla di noi

[Rit.]

Aspetterò per sempre, è quello che abbiamo detto

Il 16 settembre sdraiati nel mio letto

Aspetterò per sempre, non è mai troppo tardi

Un paio di migliaia di chilometri sono solo un piccolo spazio

[Post-Rit.]

Aspetterò (Mmm)

Aspetterò (Mmm)

Aspetterò (Mmm)

Un paio di miglia e miglia, sono solo un piccolo spazio

aspetterò

[Drop]

Aspetterò (Mmm)

Aspetterò (Mmm)

Aspetterò (Mmm)

Un paio di migliaia di chilometri, sono solo un piccolo spazio

[Outro]

Aspetterò per sempre, è quello che abbiamo detto

Il 16 settembre sdraiati nel mio letto

Aspetterò per sempre, non è mai troppo tardi

Un paio di migliaia di chilometri sono solo un piccolo spazio

aspetterò

Ascolta su: