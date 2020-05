Nek – Allora si: audio e testo del nuovo brano

Allora si è un singolo del cantautore Nek rilasciato il 15 maggio 2020 come terzo anticipo del quindicesimo album in studio Il mio gioco preferito – Parte seconda, che vedrà la luce il 29 maggio 2020.

Leggi il testo e ascolta la nuova interessante canzone, scritta da Andrea Bonomo, Davide Simonetta & Luca Chiaravalli e prodotta da Gianluigi Fazio, Luca Chiaravalli e lo stesso Filippo Neviani, aka Nek.

Il brano arriva dopo il successo di Perdonare e Amarsi Piano, rispettivamente rilasciati il 10 aprile e il 1° maggio 2020.

Allora si Nek testo

Download su: Amazon – iTunes

Uh-uh-uh-uh

[Strofa 1]

Oh mio capitano

ho l’abisso in mezzo agli occhi

non ho scelto di salpare

ne di piangere dei torti

Oh mio caro amore

era il tempo dei saluti

questi giorni di battaglia

sembreranno dei regali





[Ritornello]

E allora si

usciamo a festeggiare per niente

come niente

e allora si

brindiamo alle occasioni già perse

le più belle

e allora

chi l’ha detto che i ladri non comprano?

Che non è dalla tua parte chi dice no?

Che i dottori davvero non fumano?

E ancora

chi l’ha detto che segue un colpevole?

E che un vizio è qualcosa da smettere?

Se alla fine ci dobbiamo scegliere?

Allora si

Uh-uh-uh-uh

[Strofa 2]

Oh mio amico eterno

vedi, siamo nati nudi

e compriamo dei vestiti

per non essere riconosciuti

madre mia lontana

ti ho lasciato un bacio solo

le mie scarpe da bambino

ma sono l’ombra di quest’uomo

un caxxo di nessuno

[Ritornello]

E allora si

usciamo a festeggiare per niente

come niente

e allora si

brindiamo alle occasioni già perse

le più belle

e allora

chi l’ha detto che i ladri non comprano?

Che non è dalla tua parte chi dice no?

Che i dottori davvero non fumano?

E ancora

chi l’ha detto che segue un colpevole?

E che un vizio è qualcosa da smettere?

Se alla fine ci dobbiamo scegliere?

Allora si

si

[Ponte]

Ho rivisto i miei diamanti rotti

nei tuoi occhi lucidi

ho cuore e labirinti

non sapendo fossi qui

[Ritornello]

E allora si

usciamo a festeggiare per niente

come niente

e allora si

brindiamo alle occasioni già perse

le più belle

e allora

chi l’ha detto che i ladri non comprano?

Che non è dalla tua parte chi dice no?

Che i dottori davvero non fumano?

E ancora

chi l’ha detto che segue un colpevole?

E che un vizio è qualcosa da smettere?

Se alla fine dei conti tu scegli me?

[Outro]

Allora si

Uh-uh-uh-uh

E allora si

Uh-uh-uh-uh

Si





Ascolta su: