Michele Bravi – La Vita Breve Dei Coriandoli è il nuovo bellissimo singolo: audio e testo

Leggi il testo di La Vita Breve Dei Coriandoli, singolo veramente molto bello, che segna il ritorno di Michele Bravi, che terminata la lunga astinenza dal mondo della musica, iniziata nel 2018, a seguito del terribile incidente autostradale, nel quale purtroppo perse la vita una persona. Quell’episodio ha per ovvi motivi segnato la sua vita, ma oggi l’abile cantautore umbro classe 1994, ex vincitore di X Factor (2013), è finalmente pronto a tornare.

Il suo comeback doveva concretizzarsi qualche mese fa, ma a seguito dell’epidemia mondiale da Coronavirus, il tutto fu rinviato a data da destinarsi. Ora questa data, anzi date, ci sono, perché il meraviglioso brano in oggetto, esce infatti venerdì 15 maggio 2020 e l’album che lo racchiuderà battezzato “La Geografia Del Buio“, vedrà la luce il 31 dicembre 2020.

Ma non finisce qui, perché come i fan già sapranno, il cantante prende parte all’edizione vip di Amici, denominata Amici Speciali, dove 7 cantanti e 5 ballerini (Javier Rojas, Umberto Gaudino, Gabriele Esposito, Alessio La Padula e Alessio Gaudino) si sfideranno nelle quattro puntate previste dal palinsesto, al fine di raccogliere fondi per la Protezione Civile per sostenere l’emergenza Covid-19. Nello specifico, a questa edizione benefica del talent show prenderanno parte i cantanti Gaia Gozzi, fresca vincitrice dell’ultima edizione, Alberto Urso, Giordana Angi, Irama Stash & The Kolors, il rapper Random e Bravi, che proprio venerdì, il giorno della release, presenterà il brano in oggetto in prima serata su Canale 5, in occasione della prima puntata della trasmissione di Maria Di Filippi.

Scritta dall’interprete con la collaborazione di Federica Abbate, Giuseppe Anastasi, Cheope e Francesco “Katoo” Catitti, che ha anche curato la produzione, la toccante canzone viene a tratti interpretata da Michele con un filo di voce, quella voce colma di dolore che solo chi ha vissuto nel silenzio e nel buio per tanto tempo può avere. Fortunatamente col passare del tempo e grazie all’amore, le ferite si rimarginano e si riesce a riscoprire la bellezza delle piccole cose, spesse volte racchiusa nelle fragilità.

Testo La Vita Breve Dei Coriandoli Michele Bravi

Download su: Amazon – iTunes – Pre-order album La Geografia Del Buio





Ciò che passa tornerà

è come un cerchio che la vita gira

utile la fantasia

a respirare ogni cosa prima

tu che ridi accanto a me

poche altre cose hanno un senso

al di là di quel che c’è

per noi, perché normalmente siamo qui

Affascinati dalle immagini

dal bianco e nero di quei vecchi film

dal primo volo delle rondini

di cosa sono fatti gli Angeli

la vita breve dei coriandoli

ci fa sentire che noi siamo liberi

e tutto questo ancora mette i brividi

i brividi

E dividere a metà

questa notte fino alla mattina

forse la felicità

non è poi tanto diversa da così





Affascinati dalle immagini

dal bianco e nero di quei vecchi film

dal primo volo delle rondini

di cosa sono fatti gli Angeli

la vita breve dei coriandoli

ci fa sentire che noi siamo liberi

e tutto questo ancora mette i brividi

i brividi

Affascinati dalle fragili

evoluzioni degli acrobati

dal movimento degli oceani

dal vento che accarezza gli alberi

la vita breve dei coriandoli

ci fa sentire che noi siamo liberi

e tutto questo ancora mette i brividi

i brividi.