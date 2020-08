Clean Bandit & Mabel ft. 24kGoldn – “Tick Tock” è il comeback: testo e traduzione

Tick Tock è un singolo frutto della collaborazione tra il trio britannico Clean Bandit, della cantante britannica Mabel e dell’emergente e giovane rapper statunitense 24kGoldn, pubblicato il 21 agosto 2020 su Atlantic Records. Si tratta della prima release dal 2018.

Ascolta e leggi il testo (scritto dal gruppo, Mabel e Kamille) e la traduzione in italiano di questa contagiosa canzone del trio delle meraviglie, prodotta da Grace Chatto Jack Patterson dei Clean Bandit, con la collaborazione di Mark Ralph.

Questo è a parer mio un convincente comeback che segna l’inizio di una nuova fortunata era di questo gruppo che vanta tredici miliardi di streams, oltre tre milioni di album venduti in tutto il globo e tantissime certificazioni Oro e Platino. Solo nella penisola, i Clean Bandit hanno ottenuto due dischi d’oro e ben 18 di platino! Nello specifico Rockabye feat. Sean Paul & Anne-Marie è stata certificata sette volte Platino; Rather Be feat. Jess Glynne e Symphony feat. Zara Larsson quattro volte; Solo ft. Demi Lovato 2 volte Platino, I Miss You feat. Julia Michaels un Platino; infine Tears feat. Louisa Johnson e Real Love feat. Jess Glynne hanno ottenuto un Disco d’Oro a testa.

In questo pezzo che segna l’attesissimo loro ritorno, Mabel canta il forte desiderio di trascorrere intimi momenti insieme alla persona di cui è invaghita e ossessionata, anche se, chissà per quale ragione, allo stesso tempo vorrebbe averla davanti e gridarle di sparire dalla sua vista. Il video ufficiale diretto dalla band stessa gioca sul concetto di “ossessione” attraverso i passaggi astratti in più stanze ognuna piena degli oggetti preferiti di ciascun membro del gruppo.

Testo Tick Tock Clean Bandit

Download su: Amazon – iTunes

[Intro]

Tick tock, tick tock

Tick tock tick tock, tick tock

Tick tock, tick tock

[Strofa 1]

I don’t need no other, I’m satisfied

Doing it on my own

Only takes one other to change your vibe

Ain’t that the way it go

I don’t need no body, but you’re on replay

Caught in a memory

When you touch my body and you say my name

Giving me what I need

Tick tock, tick tock, tick tock

[Pre-Rit.]

Every minute, so lost in it

Like you’re in my bed

Every hour, give you power

I’m losing mine instead

Tick tock, tick tock

[Rit.]

24/7, got you on my mind

Think about you all the time

My body wants you night and day

But my head is screaming, “Go away”

Tick tock, tick tock, tick tock

24/7, got you on my mind

Darling, I don’t have the time

My body wants you night and day

I’m losing all control of me

[Post-Rit.]

Na na, na na na

Tick tock

Na na, na na na na na

Na na, na na na na na

Tick tock

Na na na na na na na

[Strofa 2: 24kGoldn]

Hey!

24/7 I got a place with your name on it

Just in case you decide you’re coming out, mmh

No time to think it, too busy dancing and drinking

Know you been meaning to get up out of your house, mmh

Baby, throw that Fendi on the floor

Addicted to your loving, need some more

Heard you want my body, I want yours

You already know that I already know

[Rit.: Mabel & (24kGoldn)]

24/7, got you on my mind

Think about you all the time

My body wants you night and day (And day)

But my head is screaming, “Go away” (Away)

Tick tock, tick tock, tick

24/7, got you on my mind

Darling, I don’t have the time

My body wants you night and day (And day)

I’m losing all control of me (Of me)

[Post-Rit.: Mabel & 24kGoldn]

Na na, na na na

Na na

Na na, na na na na na

Na na, na na na na na

Na na

Na na na na na na na





[Bridge: Mab. & 24kGoldn]

Every minute, so lost in it

Like you’re in my bed

Every hour, give you power

I’m losing mine instead

Tick tock, mhm

Tick tock, tick tock, mhm

Tick tock, yeah

Tick tock, tick tock, tick tock

[Rit.]

24/7, got you on my mind

Think about you all the time

My body wants you night and day (Day)

But my head is screaming, “Go away” (Away, go away now)

24/7, got you on my mind (Mind, yeah)

Darling, I don’t have the time

My body wants you night and day (And day)

I’m losing all control of me, yeah

[Post-Rit.]

Na na, na na na

Tick tock

Na na, na na na na na

Tick tock

Na na, na na na na na

Tick tock

Na na na na na na na

(You got me losing all control of me)

Na na, na na na

Tick tock

Na na, na na na na na

Na na, na na na na na

Na na na na na na na

Tick tock, yeah





Tick Tock traduzione Mabel & Clean Bandit

[Intro]

Tick tock, tick tock

[1a Strofa]

Non mi serve altro, sono soddisfatta

Di fare tutto da sola

Basta un altro per cambiare l’atmosfera

Non è così che funziona

Non ho bisogno di alcun corpo, ma tu sei in replay

Bloccato in un ricordo

Quando mi tocchi il corpo e dici il mio nome

Mi dai quello di cui ho bisogno

Tick tock, tick tock, tick tock

[Pre-Ritornello]

Ogni minuto, così perso

Come se tu fossi nel mio letto

Ogni ora, ti dà il potere

Io invece sto perdendo il mio

Tick tock, tick tock

[Ritornello]

24 ore su 24 e 7 giorni su 7, sei nella mia mente

Ti penso continuamente

Il mio corpo ti desidera giorno e notte

Ma la mia testa urla: “Sparisci”

Tick tock, tick tock, tick tock

24 ore su 24 e 7 giorni su 7, ho in mente te

Tesoro, non ho tempo

Il mio corpo ti desidera giorno e notte

Sto completamente perdendo il controllo

[Post-ritornello]

Na na, na na na

Tick tock

Na na, na na na na na

Na na, na na na na na

Tick tock

Na na na na na na na





[2a Strofa]

Ehi!

24 ore su 24 e 7 giorni su 7, ho un posticino con il tuo nome sopra

Nel caso in cui tu decida di uscire, mmh

Non c’è tempo per pensarci, troppo impegnato a ballare e bere

So che avevi intenzione di sgusciare fuori di casa, mmh

Baby, metti per terra quella borsa Fendi

Sono dipendente dal tuo amore, me ne serve altro

Ho sentito che vuoi il mio corpo, io voglio il tuo

Sai già che io lo so già

[Ritornello]

24 ore su 24 e 7 giorni su 7, sei nella mia mente

Ti penso continuamente

Il mio corpo ti desidera giorno e notte

Ma la mia testa urla: “Sparisci” (Via)

Tick tock, tick tock, tick tock

24 ore su 24 e 7 giorni su 7, ho in mente te

Tesoro, non ho tempo

Il mio corpo ti desidera giorno e notte

Sto completamente perdendo il controllo

[Post-ritornello]

Na na, na na na

Na na

Na na, na na na na na

Na na, na na na na na

Na na

Na na na na na na na

[Ponte]

Ogni minuto, così perso

Come se tu fossi nel mio letto

Ogni ora, ti dà il potere

Io invece sto perdendo il mio

Tick tock, mhm

Tick tock, tick tock, mhm

Tick tock, si

Tick tock, tick tock, tick tock

[Ritornello]

24 ore su 24 e 7 giorni su 7, sei nella mia mente

Ti penso continuamente

Il mio corpo ti desidera giorno e notte

Ma la mia testa urla: “Sparisci” (Via, vai via ora)

Tick tock, tick tock, tick tock

24 ore su 24 e 7 giorni su 7, ho in mente te (in mente, sì)

Tesoro, non ho tempo

Il mio corpo ti desidera giorno e notte

Sto completamente perdendo il controllo, sì

[Post-ritornello]

Na na, na na na

Tick tock

Na na, na na na na na

Tick tock

Na na, na na na na na

Tick tock

Na na na na na na na

(Mi hai totalmente fatto perdere il controllo)

Na na, na na na

Tick tock

Na na, na na na na na

Na na, na na na na na

Na na na na na na na

Tick tock, si

