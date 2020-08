Enrico Nigiotti – Para El Sol: ascolta il nuovo singolo (con testo)

Para El Sol è un singolo scritto e interpretato dal cantautore livornese Matteo Cantaluppi, on air, nelle piattaforme streaming e nei negozi digitali da venerdì 21 agosto 2020 su Columbia.

Il testo e l’audio della nuova e gradevole canzone prodotta da Matteo Cantaluppi, nella quale si parla di amicizia e dell’importanza che questa ha nella nostra vita.

Salvo imprevisti, che di questi tempi sono un po’ all’ordine del giorno, l’artista toscano sarà live a partire dal 7 maggio 2021 dal Teatro Celebrazioni di Bologna. Il giorno dopo sarà la volta del Teatro Colosseo di Torino; il 12 maggio al Teatro Acacia di Napoli; il 13 all’Auditorium Parco della Musica (Sala Sinopoli) di Roma; il 15 al Teatro Verdi di Firenze; il 20 al Teatro Goldoni della sua Livorno e il 24 al Teatro Dal Verme di Milano. Queste date altro non sono che recuperi dei concerti spostati già due volte a causa della pandemia. I tagliandi d’ingresso sono reperibili su TicketOne.

Enrico Nigiotti – Para El Sol Testo

[Intro]

Eh-eh-eh

eh-eh-eh

[Strofa 1]

L’amicizia non inizia e non finisce come il vento

non è il sole che ti scalda, viene l’ombra, è già tramonto

dentro agli occhi ha delle tasche per chi cerca e trova sempre

un sorriso sulla faccia che ti guarda veramente

[Strofa 2]

Non è niente si venda o che si lascia dentro ad un forse

come fosse solo un piccolo prurito sulla pelle

ti ricorda anche se cresci che sei il bimbo dei ricordi

che scappava come un razzo, che perdeva ancora i denti

che saremo poi chissà

motorini o gatti neri?

quante storie che ci cambiano e ci cambiano, yeah





[Ritornello]

Ancora con te

ancora io ci penso

seduti lì a dividere lo stesso banco

ancora io e te

fumiamo ancora, Giorgio?

un’ora senza tutta questa noia che c’è

io e te, con te

quanto ci ridi adesso?

[Strofa 3]

L’amicizia non inizia e non finisce come un patto

come fosse una bugia legalizzata dal ca*zeggio

così vera e così è bella come il cu*o di un atleta

così rara ed improvvisa, forte come una sorpresa

Quante storie poi chissà

quante cambiano, yeah

[Ritornello]

Ancora con te

ancora io ci penso

seduti lì a dividere lo stesso banco

ancora io e te

fumiamo ancora, Giorgio?

un’ora senza tutta questa noia che c’è

io e te, con te

quanto ci ridi adesso?

[Ponte]

Chissà se poi mangi ancora troppo

se vesti male come vesti qua

chissà che poi non ci trovi gusto

a ridere mentre mi senti scrivere questa canzone





[Ritornello]

Ancora con te

ancora io ci penso

seduti lì a dividere lo stesso banco

ancora io e te

fumiamo ancora, Giorgio?

un’ora senza tutta questa noia che c’è

io e te, con te

quanto ci ridi adesso?

[Outro]

L’amicizia non inizia e non finisce come il vento

non è il sole che ti scalda, viene l’ombra, è già tramonto





