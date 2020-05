Neves17 – La Strada Mi Chiama ft. Wayne Santana: audio e testo del nuovo singolo

La Strada Mi Chiama è un singolo del rapper Vittorio Montagna, artisticamente conosciuto come Neves17, con la collaborazione del trapper Wayne Santana della Dark Polo Gang.

Il testo e l’audio di questa nuova interessante canzone, scritta a quattro mani dagli interpreti e prodotta dal napoletano Dat Boi Dee, al secolo Davide Totaro.

Dopo il successo di Fuego (ft. Geolier e Lele Blade), pubblicato lo scorso 28 gennaio, il rapper originario di Pomigliano D’Arco torna alla ribalta con questo pezzo, impreziosito dalla partecipazione del catanese Umberto Violo, meglio conosciuto come Wayne Santana, che si sta ancora godendo il successo del mixtape Dark Boys Club, uscito l’8 maggio 2020.

Testo La Strada Mi Chiama — Neves17 • Wayne Santana

Download su: Amazon – iTunes

[Producer Tag]

Dat Boi Dee, vamos pa la banca, eheh

[Neves]

E la strada mi chiama, figlio di puxxana

Non vedi che sono rimasto senza anima

La moda è italiana, il vestito rosso di Prada

Adesso non ho più la mia città





E la strada mi chiama, figlio di puxxana

Non vedi che sono rimasto senza anima

La moda è italiana, il vestito rosso di Prada

Adesso non ho più la mia città

Si prendono l’anima, la portano all’aldilà

Lasciami solo come fanno le celebrità

Lei mi rianima come una bomba atomica

Più vado in alto, più mi manca l’aria

Oh, mama-ma-ma-ma, io le darò la vita

Oh, na-na-na-na-na, lei mi dirà obligada

Na-na-na-na-na-na, non c’è più via di uscita

Rah-pah-pah-pah-pah, ho ucciso per la fama

E per le strade di Rio ho un affare con Dio

Lei mi controlla, controlla il demone mio

Al funerale mio, nero Balenciaga, non è mica un addio

Ma mas que nada

E la strada mi chiama, figlio di puxxana

Non vedi che sono rimasto senza anima

La moda è italiana, il vestito rosso di Prada

Adesso non ho più la mia città

[Wayne Santana]

Per le strade di Rio ho un affare con Dio

Tu non puoi fermarmi, sono gelido e frio

Vuoi sederti al mio posto, sopra c’è il nome mio

Se ‘sta vita ha un prezzo allora glielo do io

Wayne Santana, nuovo jeans, nuova bandana

Nuovo drip sulla mia collana (Ice)

Niente snitch nella mia squadra (Brr, brr)

La strada mi chiama, mi chiama (Mi chiama)

La fama è una donna puxxana (Pu**ana)

Ti usa solo per il dinero

Tradisce e non ti richiama (No)

Vestito rosso Valentino

Jeremy Scott, la mia Moschino

Per questi soldi siamo shooter

Ti vedo stanco, non hai scuse, no, no

E la strada mi chiama, figlio di puxxana

Non vedi che sono rimasto senza anima

La moda è italiana, il vestito rosso di Prada

Adesso non ho più la mia città





Ascolta su: