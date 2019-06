Jovanotti – Nuova era: audio e testo del nuovo singolo (dall’EP Jova Beach Party) prodotto da Dardust

Nuova era è il primo singolo estratto dall’EP Jova Beach Party, nuovo album di Jovanotti collegato all’omonimo tour nelle spiagge e disponibile da venerdì 7 giugno 2019. Il testo (autori: Lorenzo Cherubini, Dario Faini, Riccardo Onori e Christian Rigano) e l’audio del brano prodotto da Christian Rigano e Dario Faini, in arte Dardust.

Questo progetto racchiude sette tracks inedite e create senza troppa pressione e con l’intento di far festa e far ballare, brani caratterizzati da romanticismo, avventura, vitalità, energia e attenzione alle parole, come questa “Nuova Era”, un brano allegro, pieno di energia e appunto, anche un po’ romantico. Nessuna delle canzoni di questo lavoro sperimentale sarà accompagnata da video ufficiali, ma saranno invece disponibili i lyric video in versione cartoon, sviluppati dai fratelli Dan&Dav insieme a Colormovie, che ha curato il montaggio e gli effetti speciali.

Nel brano in oggetto, una è donna metafora di vita, di coraggio, di libertà, di tutte le cose che è l’amore a nutrire. Nuova Era è anche un omaggio alla musica da pista delle ultime quattro decadi, ma guardando al futuro.

Jovanotti Nuova era testo

Download su: Amazon – iTunes

Le foto che ti prendo di sorpresa

quando non ti metti in posa

sono sempre le migliori perché colgono la verità

così com’è e tu lo sai

nonostante tutti i guai

è la strada più diretta verso il cuore delle cose

che è sempre un cuore che batte

come un tamburo che annuncia la vittoria

la tua gloria in un millesimo di secondo

fermo immagine del mondo e tu regina

ti chiami a grandi imprese

i pazzi come me.

E quando io ti guardo mentre passi

fai vibrare pure i sassi

col tuo semplice procedere così sicura di te

mi fai sentire un poeta

anzi di più, un profeta

che annuncia al mondo l’inizio di una nuova era

l’inizio di una nuova era

l’inizio di una nuova era.

Stiamo pensando alla stessa cosa io e te nello stesso momento

l’inizio di una nuova era

lo senti! lo sento!





Non imparare mai quanto sei bella

acqua fresca sale e terra

e quei segni di batoste che il tempo ha scritto su di te

sulla tua pelle il riflesso di immigrazioni

di bellissime ribellioni

di problemi e soluzioni

la deriva dei continenti ci avvicina

con un salto siamo in Cina

verso i Tropici e poi qui

comunicare non basta

con te mi sento una cosa sola

due sillabe della stessa parola.

E quando io ti guardo mentre passi

fai tremare tutti i bassi

col tuo semplice procedere verso il futuro di te

mi fai sentire un poeta

anzi di più, un profeta

che annuncia al mondo l’inizio di una nuova era

l’inizio di una nuova era

l’inizio di una nuova era.

Stiamo pensando alla stessa cosa io e te nello stesso momento

l’inizio di una nuova era

lo senti! lo sento!

E’ una reazione chimica

è l’eterno movimento

come in cielo così in terra

come fuori così dentro

stiamo pensando alla stessa cosa io e te nello stesso momento

lo senti! lo sento!





E quando io ti guardo mentre balli

vedo in cielo i pappagalli

che compongono nell’aria mia perfette geometrie

mi fai pensare alla luna

solitarissima luna.

Lo senti! lo sento!

(Can you feel it)

l’inizio di una nuova era

lo senti! lo sento!

l’inizio di una nuova era

lo senti! lo sento!





