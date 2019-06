Craig David – When You Know What Love Is: lyric video e traduzione del testo del nuovo singolo

Il cantautore inglese Craig David è tornato con il nuovo singolo When You Know What Love Is, rilasciato il 31 maggio 2019. Il testo, la traduzione in italiano e l’audio della nuova canzone, che a detta dell’artista di Southampton è nata in maniera del tutto naturale.

Si tratta di un pezzo dance prodotto da Fraser T. Smith, che dovrebbe essere incluso nel futuro ottavo album in studio, successore di The Time Is Now (gennaio 2018).

Qui Craig Ashley David racconta una specie di colpo di fulmine: una persona incontrata casualmente, deve averlo colpito a tal punto da farlo innamorare istantaneamente.

When You Know What Love Is testo

I was lost in thought, when it all began

I was in my zone, busy making plans

I was minding my own, you were walking past

Only a moment, but there was something

Didn’t know what I was feeling

But the adrenaline just rushed through my veins

The message and the meaning

When you hear two hearts are beating the same

When you know what love is

When you know what love is

You can’t afford to let go, oh-oh

When you know what love is

When you know what love is

It’s way out of your control

When you know what love is

When you know what love is

When you know what love is

You can’t afford to let go, oh-oh

Yeah, I looked before but I was far too scared

But I found my feet on the ground right there

It’s like you looked inside my head, knew all my past regrets

Gave me a healing, some kind of freedom

Didn’t know what I was feeling

But the adrenaline just rushed through my veins

The message and the meaning

When you hear two hearts are beating the same

When you know what love is

When you know what love is

You can’t afford to let go, oh-oh

When you know what love is

When you know what love is

It’s way out of your control

When you know what love is

When you know what love is

When you know what love is

You can’t afford to let go, oh-oh

I was in the dark

I was in my own way

Running out of heart

You feel, you’ll feel it someday

Should’ve known it from the start

It’s all gain, with no pain when you hear

Two hearts are beating the same

When you know what love is

When you know what love is

You can’t afford to let go, oh-oh

When you know what love is (Know what love is)

When you know what love is

It’s way out of your control (Oh)





When you know what love is

When you know what love is

When you know what love is

You can’t afford to let go, oh-oh

When you know what love is

When you know what love is

You can’t afford to let go





When You Know What Love Is traduzione

Ero immerso nei miei pensieri, quando è iniziato

Ero concentrato, impegnato a fare progetti

Mi facevo gli affari miei, mi sei passata vicino

Solo un momento, ma c’era qualcosa

Non sapevo ciò che stavo provando

Ma l’adrenalina mi scorreva nelle vene

Il messaggio nel significato

Quando senti che due cuori battono simultaneamente

Quando sai cos’è l’amore

Quando sai cos’è l’amore

Non puoi permetterti di lasciartelo scappare, oh-oh

Quando sai cos’è l’amore

Quando sai cos’è l’amore

È decisamente fuori dal tuo controllo

Quando sai cos’è l’amore

Quando sai cos’è l’amore

Quando sai cos’è l’amore

Non puoi permetterti di lasciartelo scappare, oh-oh

Sì, l’ho cercato prima ma ero troppo spaventato

Ma ho trovato i piedi per terra proprio lì

È come se tu avessi guardato dentro la mia testa, come se tu conoscessi tutti i miei rimpianti del passato

Mi ha dato la guarigione, una sorta di libertà

Non sapevo cosa stavo provando

Ma l’adrenalina mi scorreva nelle vene

Il messaggio nel significato

Quando senti che due cuori battono simultaneamente





Quando sai cos’è l’amore

Quando sai cos’è l’amore

Non puoi permetterti di lasciartelo scappare, oh-oh

Quando sai cos’è l’amore

Quando sai cos’è l’amore

È decisamente fuori dal tuo controllo

Quando sai cos’è l’amore

Quando sai cos’è l’amore

Quando sai cos’è l’amore

Non puoi permetterti di lasciartelo scappare, oh-oh

Ero nell’oscurità

Ero a modo mio

A corto d’affetto

Lo sentirai, un giorno lo sentirai

Avrei dovuto saperlo dall’inizio

È tutto di guadagnato, senza alcun dolore quando senti

Due cuori che battono allo stesso modo

Quando sai cos’è l’amore

Quando sai cos’è l’amore

Non puoi permetterti di lasciartelo scappare, oh-oh

Quando sai cos’è l’amore (sai cos’è l’amore)

Quando sai cos’è l’amore

È decisamente fuori dal tuo controllo (Oh)

Quando sai cos’è l’amore

Quando sai cos’è l’amore

Quando sai cos’è l’amore

Non puoi permetterti di lasciartelo scappare, oh-oh

Quando sai cos’è l’amore

Quando sai cos’è l’amore

Non puoi permetterti di lasciartelo scappare

