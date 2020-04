Joji – Gimme Love: testo, traduzione e video del nuovo singolo

Rilasciato il 16 aprile 2020, Gimme Love è il terzo singolo di Joji estratto dal secondo album in studio solista Nectar, previsto il 10 luglio 2020. Il testo, la traduzione in italiano, l’audio e il video ufficiale.

Scritta con la collaborazione di Daniel Krieger, Bēkon, Rappy & Caloway e prodotta insieme a Bēkon & Rappy, la canzone segue “Sanctuary” e “Run” e il filmato riprende il tema dei viaggi nello spazio visti nei video dei due precedenti singoli di Nectar, al cui interno saranno presenti un totale di diciotto tracce.

Nella clip che accompagna questo pezzo, nel quale il cantautore e produttore giapponese naturalizzato australiano chiede amore, Joji diventa infatti un astronauta della NASA che si lancia nello spazio.

Joji – Gimme Love Testo e Traduzione

Download su: Amazon – iTunes

In aggiornamento

[Intro]

Oh

Oh, oh, oh

Oh, oh, oh

Oh, oh, oh, oh

[Chorus]

Gimme-gimme love, gimme-gimme love

Gimme-gimme love, gimme-gimme love (Oh, oh, oh)

When I’m gone, when I’m gone (Oh, oh, oh)

Gimme-gimme love, gimme-gimme love

Gimme-gimme love, gimme-gimme love (Oh, oh, oh)

When I’m gone, when I’m gone





Dammi-dammi amore, dammi-dammi amore

Dammi-dammi amore, dammi-dammi amore (Oh, oh, oh)

Quando me ne sarò andato, quando me ne sarò andato (oh, oh, oh)

Dammi-dammi amore, dammi-dammi amore

Dammi-dammi amore, dammi-dammi amore (Oh, oh, oh)

Quando me ne sarò andato, quando me ne sarò andato

[Verse]

Swinging out front, let me inside (Ooh)

Playing my song into my side (Ooh, ooh, ooh)

Still hurts, I can’t lie

Remember those times I fought to get out?

I want to get out (Want to get out)

Those pictures so clear, they fade in my mind (Ooh, ooh, ooh, ooh-ooh)

You leavin’ me here with ashes and fire (Ooh, ooh, ooh)

These people don’t heal, these people don’t feel

These people aren’t real, so make me this deal

Won’t you?

Passa davanti, fammi entrare (Ooh)

Suonando la mia canzone al mio fianco (Ooh, ooh, ooh)

Fa ancora male, non posso negarlo

Ricordi quelle volte in cui ho lottato per uscirne?

Voglio uscirne (voglio uscirne)

Quelle immagini così chiare, svaniscono nella mia mente (Ooh, ooh, ooh, ooh-ooh)

Mi stai lasciando qui con cenere e fuoco (Ooh, ooh, ooh)

Questa gente non guarisce, questa gente non ha sentimenti

Questa gente non è reale, quindi facciamo questo accordo

Ok?

[Chorus]

Gimme-gimme love, gimme-gimme love

Gimme-gimme love (Ooh), gimme-gimme love (Oh, oh, oh)

When I’m gone (Ooh, ooh), when I’m gone (Oh, oh, oh)

Gimme-gimme love (When I’m gone, when I’m gone, yeah), gimme-gimme love

Gimme-gimme love (When I’m gone, when I’m gone, yeah), gimme-gimme love (Oh, oh, oh)

When I’m gone (When I’m gone, ooh yeah), when I’m gone (When I’m gone)

(When I’m gone, when I’m gone)

Dammi-dammi amore, dammi-dammi amore

Dammi-dammi amore (Ooh), dammi-dammi amore (Oh, oh, oh)

Quando me ne sarò andato (Ooh, ooh), quando me ne sarò andato (Oh, oh, oh)

Dammi-dammi amore (quando me ne sarò andato, quando me ne sarò andato, sì), dammi-dammi amore

Dammi-dammi amore (quando me ne sarò andato, quando me ne sarò andato, sì) dammi-dammi amore (oh, oh, oh)

Quando me ne sarò andato (quando me ne sarò andato, ooh sì), quando me ne sarò andato (quando me ne sarò andato)

(Quando me ne sarò andato, quando me ne sarò andato)





[Outro]

Look into your heart and let me know

Do things turn black and grey as they go?

When I’m far too gone, can you show me love? (Ooh)

Give me love (Ooh)

(Ooh, ooh-ooh-ooh

Ooh, ooh, ooh-ooh-ooh

Ooh, ooh-ooh-ooh, ooh-ooh-ooh-ooh)

Caught in a river of records and dreams (Ooh, ooh-ooh-ooh)

Oh, will you keep up with me? (Ooh, ooh-ooh-ooh)

Everyone’s looking for someone to hold (Ooh, ooh-ooh-ooh)

But I can’t let you go (Ooh-ooh-ooh-ooh)

(Ooh, ooh-ooh-ooh

Ooh, ooh, ooh-ooh-ooh

Ooh, ooh-ooh-ooh, ooh-ooh-ooh-ooh)

Guarda dentro al tuo cuore e fammi sapere

Le cose diventano nere e grigie mentre vanno avanti?

Quando sarò abbastanza perso, puoi mostrarmi amore? (Ooh)

Dammi amore (Ooh)

(Ooh, ooh-ooh-ooh

Ooh, ooh, ooh-ooh-ooh

Ooh, ooh-ooh-ooh, ooh-ooh-ooh-ooh)

Intrappolato in un fiume di dischi e sogni (Ooh, ooh-ooh-ooh)

Oh, starai con me? (Ooh, ooh-ooh-ooh)

Tutti cercano qualcuno da abbracciare (Ooh, ooh-ooh-ooh)

Ma non posso lasciarti andare (Ooh-ooh-ooh-ooh)

(Ooh, ooh-ooh-ooh

Ooh, ooh, ooh-ooh-ooh

Ooh, ooh-ooh-ooh, ooh-ooh-ooh-ooh)





Ascolta su: