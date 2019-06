Joji – Sanctuary: audio, testo e traduzione

Leggi il testo e la traduzione in italiano e ascolta Sanctuary, singolo di George Miller, in arte Joji, rilasciato il 14 giugno 2019. Gli autori del brano sono: George Miller, Luke Niccoli, Daniel Wilson & Justin Raisen, che ha anche curato la produzione.

In Sanctuary, la leggera voce del cantante e produttore discografico giapponese naturalizzato australiano, chiama una potenziale amante, dicendo di aspettare che tra i due nasca l’amore e che lei non deve aspettare la sua mossa.

Sanctuary testo Joji

[Verse 1]

Go ahead andpark after dark

Fallen star, I’m your one call away

Motel halls, neon walls

When night falls, I am your escape

[Pre-Chorus]

When you lay alone, I ache

Something I wanted to feel

[Chorus]

If you’ve been waiting for fallin’ in love

Babe, you don’t have to wait on me

’Cause I’ve been aiming for Heaven above

But an angel ain’t what I need

[Verse 2]

Not anyone, you’re the one

More than fun, you’re the Sanctuary

‘Cause what you want is what I want

Sincerity

[Pre-Chorus]

Souls that dream alone lie awake

I’ll give you something so real

[Chorus]

If you’ve been waiting for fallin’ in love

Babe, you don’t have to wait on me

‘Cause I’ve been aiming for Heaven above

But an angel ain’t what I need

[Bridge]

Pull me oh so close

‘Cause you never know

Just how long our lives will be





[Chorus]

If you’ve been waiting for fallin’ in love

Babe, you don’t have to wait on me

‘Cause I’ve been aiming for Heaven above

But an angel ain’t what I need





Joji Sanctuary traduzione

Vai avanti e parcheggia dopo il tramonto

Stella cadente, sono l’unica persona a cui puoi fare affidamento

Sale da motel, pareti fluorescenti

Quando scende la notte, sono la tua via fuga

Quando ti distendi da sol, mi fa male

Qualcosa che volevo sentire

Se stavi aspettando di innamorarti

Tesoro, non è necessario aspettarmi

Perché ho puntato il cielo sopra

Ma un angelo non è ciò di cui ho bisogno

Non chiunque, tu sei quella giusta

Più del semplice divertimento, tu sei il Santuario

Perché quello che vuoi tu è quello che voglio io

Sincerità





Le anime che sognano da sole restano sveglie

Ti darò qualcosa di così autentico

Se stavi aspettando di innamorarti

Tesoro, non è necessario aspettarmi

Perché ho puntato il cielo sopra

Ma un angelo non è ciò di cui ho bisogno

Portami oh tanto vicino

Perché non si sai mai

Quanto dureranno le nostre vite

Se stavi aspettando di innamorarti

Tesoro, non è necessario aspettarmi

Perché ho puntato il cielo sopra

Ma un angelo non è ciò di cui ho bisogno

