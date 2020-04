Bad Bunny, Jowell, Randy & Ñengo Flow – Safaera: testo e traduzione della bollente canzone

Leggi il testo e la traduzione in italiano di Safaera, quattordicesima traccia di YHLQMDLG, secondo album in studio di Bad Bunny, rilasciato il 29 febbraio 2020.

Ascolta la bollente ed esplicita canzone, incisa con la collaborazione del cantante portoricano Edwin Laureano Rosa Vázquez Ortiz, in arte Ñengo Flow, e di Jowell & Randy, duo portoricano composto da Joel Muñoz e Randy Ortiz.

In questo brano, scritto dagli interpreti e prodotto da DJ Orma & Tainy, si parla principalmente di droga e sesso con una ragazza molto formosa, provocante ed eccitante. Sotto troverete anche il significato di alcune parti.

Bad Bunny Safaera testo e traduzione [Significato di alcune parti]

Download su: Amazon – iTunes

Vai alla traduzione in italiano

[Intro: Randy Nota Loca & Jowell]

Bla, bla, bla, bla, bla, bla

Ey, yo’, yo’, yo’

Yo’, yo’, yo’, yo’, yah

Lalalalalalala (Blow, blow)

Lalalalalalala

[Refrán: Randy Nota Loca & Jowell]

Diablo’, qué safaera

Tú tiene’ un culo cabrón

Cualquier cosa que te ponga’ rompe la carretera (Lalalalala; aight)

Muévelo, muévelo, muévelo, muévelo (Lalalalalalala)

Qué safaera (Lalalalala)

Tiene’ un culo cabrón

Cualquier cosa que te ponga’ rompe la carretera (Aight; ¡tra!)

Muévelo, muévelo, muévelo, muévelo

[Verso 1: Randy Nota Loca]

Qué falta de respeto, mami

¿Cómo te atreve’ a venir sin panty?

Hoy saliste puesta pa’ mí

Yo que pensaba que venía a dormir, no

Vino ready ya, puesta pa’ una cepillá’

Me chupa la lollipop, solita se arrodilla, hey

¿Cómo te atreve’, mami, a venir sin panty?

[Interludio: Ñengo Flow]

Mera, dímelo, DJ Orma

¿Qué tú te cree’? Jodío’ cabrón, jeje

Yo Hago Lo Que Me Da La Gana

Díselo, Conejo

Ey, ey (Jajajaja)

[Coro: Bad Bunny & (Ñengo Flow)]

Hoy se bebe, hoy se gasta

Hoy se fuma como un rasta

Si Dio’ lo permite (Si Dio’ lo permite), ey

Si Dio’ lo permite (Que si Dio’ lo permite), ey

Hoy se bebe, hoy se gasta

Hoy se fuma como un rasta (Woo, woo, woo)

Si Dio’ lo permite (Jajajajaja), ey

Si Dio’ lo permite (Yo’, yo’), ey

[Verso 2: Ñengo Flow]

Real G, orientando la’ generacione’ nueva’, con la verdadera

Bellaqueo a lo galactic

Sí, pa’ que se te mojen los panty

Métele bellaco a lo versátil

Má’ puta que Betty Boop

La que se puso bellaca, mami, fuiste tú

Sigo matando con la “u”

Chocha con bicho, bicho con nalga

Cho-Chocha con bicho, bicho con nalga, sí

Chocha con bicho, bicho con nalga

Te-Te está rozando mi tetilla

Este año no quiero putilla

Te ven con mucha’ prenda’ y se quieren pegar

Te ven bien activa’o y se quieren pegar

Porque está’ bien buena, porque está’ bien buena

Teta’ bien grande’ como Lourdes Chacón

Las nalga’ bien grande’ como Iris Chacón

La chocha no sé porque no la he visto

Pero vamo’ pa’ la cama a clavarte en panty

[Coro: Randy Nota Loca]

Hoy se bebe, hoy se gasta

Hoy se fuma como un rasta

Si Dio’ lo permite

Si Dio’ lo permite, yeah-yeah

Y hoy se bebe, hoy se gasta

Hoy se fuma como un rasta

Si Dio’ lo permite

Si Dio’ lo permite (-te, -te, -te, -te, -te, -te)

[Verso 3: Randy Nota Loca (Alexis)]

(¡Arr-ugh!)

Mami, ¿qué tú quiere’? Aquí llegó tu tiburón

Yo quiero perrearte y fumarme un blunt

Ver lo que esconde ese pantalón

Yo quiero perrearte y perrearte y perrearte (Duro, duro)

Yo-Yo-Yo quiero perrearte y fumarme un blunt (Duro, duro)

Yo quiero perrearte y perrearte y perrear (Duro, duro)

Yo-Yo-Yo quiero perrearte y fumarme un blunt, -e un blunt (Duro, duro)

La rola ya me explotó

La nena bailando se botó

Ese culo se merece to’, se merece to’, se merece to’, yes

Ese culo se merece to’, se merece to’, se merece to’ (Ey, ey, ey, ey, ey)

[Interludio: Bad Bunny]

¡Ah! Yo pensaba que se ponía lenta

‘Tá bien, ‘tá bien, vamo’ de nuevo, de nuevo

Meren a Orma, meren a Orma que está bellaco

Jajajaja (Jajajaja, jajajaja)

[Verso 4: Bad Bunny]

Mi bicho anda fuga’o y yo quiero que tú me lo esconda’

Agárralo como bonga

Se metió una pepa que la pone cachonda

Chinga en lo’ Audi, no en lo’ Honda, ey (Tra)

Si te lo meto no me llame’ (Tra)

Que esto no e’ pa’ que me ame’, ey (Tra)

Si tu novio no te mama el culo

Pa’ eso que no mame





[Puente: Bad Bunny]

Baja pa’ casa que yo te lambo to’a

Mami, yo te lambo to’a

Baja pa’ casa que yo te rompo to’a, ey

Que yo te rompo to’a

Baja pa’ casa que yo te lambo to’a (¡Sigue!)

Mami, yo te lambo to’a (¡Sigue!)

Dime, sierva (Papi, sigue)

Si tú fuma’ yerba (Papi, pa-papi)

[Verso 5: Jowell]

Jowell, bebé, bebé, bebé, jaja, ¡jajajajaja!

Perreando e’ la bichota (¡Duro!)

Se ve que chinga rico, en la nota

Yo quiero tirarme un selfie con esa’ nalgota’ (Yah, yah; wuh)

Para’o, para’o, para’o lo tengo, se me nota (Woh, woh)

¿Qué vamo’ a hacer con esa’ nalgota’? (Wow)

En la uni que son A, A, A (Tra)

Pero esa’ teta’ son C

Tú ere’ una superbellaca (Wuh), mami, yo lo sé (Eh)

Yo también soy un bellaco, ¿qué vamo’ a hacer? (Tra; tú sabe’, eh)

Con ese bum-bum, guíllate, bum-bum

Guíllate ese bum-bum, guíllate, bum-bum

Si tiene’ ese bum-bum, guíllate, bum-bum

Si tiene’ ese bum-bum, guíllate, ¡buoh!





La traduzione di Safaera

Passa al testo

[Intro]

Bla, bla, bla, bla, bla, bla

Hei, yo, hei, yo

Yo, yo, yo, yo, yo, yah

Lalalalalalala (Colpo, colpo)

Lalalalalalala

[Refrán]

Diamine, che fisico

Hai un bel sedere

Qualsiasi cosa indossi stai benissimo (Lalalalala; aight) [Nota: I “Lala” si riferiscono alla canzone “Perreame” di Wisin & Yandel in collaborazione con Jowell & Randy dall’album Los Vaqueros: El Regreso (2011)]

Muovilo, muovilo, muovilo, muovilo (Lalalalalalalala)

Che fisico (Lalalalala)

Hai un bel sedere

Qualsiasi cosa indossi stai benissimo (Aight; tra!)

Muovilo, muovilo, muovilo, muovilo

[Strofa 1]

Che mancanza di rispetto, piccola

Come osi venire qui senza mutandine?

Oggi sei uscita per me

Ed io che pensavo di andare a dormire, no

Vino già pronto, pronto per una sco*ata

Mi succhia il lecca-lecca, si inginocchia da sola, ehi

Come osi piccola, a venire senza mutande?

[Interludio]

Che succede, dimmi, DJ Orma

Cosa ne pensi? Fottuto, amico, hehe

Io faccio quello che voglio [Nota: riferimento all’album di Bunny “YHLQMDLG” (Yo Hago Lo Que Me Da La Gana) che racchiude questa canzone]

Dillo, Bunny

Ehi, ehi (Hahahaha)

[Ritornello]

Oggi si beve, oggi si spende

Oggi fuma come un rasta [Nota: il Rastafarianesimo è una religione monoteista nata negli anni trenta del Novecento, che si presenta come erede del cristianesimo. I rastafariani utilizzano la marijuana a scopo medico, ma anche come erba meditativa, apportatrice di saggezza. Viene sostenuto che l’erba ganja sia cresciuta sulla tomba del Re Salomone, chiamato il Re Saggio, e da esso ne tragga forza]

Se Dio vuole (Se Dio vuole), ehi

Se Dio vuole (Dio permettendo), ehi

Oggi si beve, oggi si spende

Oggi fuma come un rasta (Woo, woo, woo)

Se Dio vuole (Hahahahaha), ehi

Se Dio vuole (Yo, yo), ehi





[Strofa 2]

G reale, indirizzando le nuove generazioni con quella vera

Sesso galattico

Sì, per farti bagnare le mutandine

Diventa eccitata e versatile

Più tro*a di Betty Boop

Quella che si è eccitata, piccola, sei stata tu

Continuo a uccidere con la “u”

Fi*a con il caxxo, caxxo con il cu*o

Fi*a con il caxxo, caxxo con il cu*o, sì

Fi*a con il caxxo, caxxo con il cu*o

Te-Te mi sta pascolando il capezzolo

Quest’anno non voglio una puxxanella

Ti vedono con un sacco di vestiti e vogliono restare

Ti vedono molto attiva e vogliono restare

Perché sei uno schianto, perché sei uno schianto

Grande tette come Lourdes Chacón

Lato b bello grosso come Iris Chacón

Non so perché non ho visto la fi*a

Ma andremo a letto a trafiggere le mutandine [Nota: Ñengo rende omaggio al compianto Blanco Flake, che fu uno dei maggiori esponenti Underground e Raggamuffin, collaborando in numerose occasioni con Maicol e Manuel, come in “The Noise Live (El Comienzo)”, brano di questo trio che ha avuto un’influenza importante sia per Ñengo che per Jowell & Randy. La strofa originale recita: “Chocha con bicho, bicho con nalgas / Y te-tas rozando mis tetilla’ / Y este año no quiero putilla / Te ven con mucha prenda y te quieren pegar / Te ven con mucho carro y te quieren pegar / Te ven con mucho beeper y te quieren pegar”. Continuando con il suo tributo a Blanco Flake, Ñengo chiude la strofa usando le linee della canzone “Tírame el rhythm” (1996): “Porque está’ bien buena, porque está’ bien buena / Nalga’ bien grande’ como Iris Chacón / Las tetas bien grande’ como Lourdes Chacón / La chocha no sé porque no la he visto / Pero vamos a la cama a divertirnos. Lourdes Chacón è un’attrice e cantante portoricana che ha guadagnato una grande fama negli anni ’80 e ’90, Iris Chacón è un’attrice, ballerina e presentatrice portoricana; Lourdes e Iris sono sorellastre”]

[Ritornello]

Oggi si beve, oggi si spende

Oggi fuma come un rasta

Se Dio vuole

Se Dio vuole, sì-sì

Oggi si beve, oggi si spende

Oggi fuma come un rasta

Se Dio vuole

Se Dio vuole (-le, -le, -le, -le, -te, -le)

[Strofa 3]

(Arr-ugh!)

Piccola, cosa desideri? Ecco il tuo squalo [Nota: qui Randy fa un piccolo riferimento alla canzone “El Tiburon” del duo portoricano Alexis & Fido, facente parte dell’album Mas Flow 2 dei produttori Luny Tunes & Baby Ranks (2005). La parte originale recita: “Mama, ¿qué tú quiere’?; ¡Que me lleve el tiburón!”]

Voglio strusciarmi nel tuo lato b e fumare una canna

Vediamo cosa nascondono quei pantaloni

Voglio strusciarmi, strusciarmi e ancora strusciarmi (duramente, duramente)

Io-io-io voglio strusciarmi e fumare una canna (forte, forte)

Voglio strusciarmi, strusciarmi e twerkare (duramente, duramente)

Io-io-io voglio strusciarmi nel tuo lato b e fumare una canna, -e una canna (forte, forte)

La rola mi ha già fatto esplodere [Nota: La “rola” è come MDMA o estasi e viene utilizzata in alcuni paesi dell’America Latina. Questa è una droga popolare tra i giovani a causa degli effetti stimolanti che ha. Viene molto utilizzata alle feste o per i rapporti sessuali. Benito aveva già fatto riferimento a questa sostanza in altre sue canzoni, come “Me Rolie (Mami No Sé)”, in cui curiosamente usa una linea molto simile: “Rola, rola, rola y una libra ‘e mota”]

La ragazza balla benissimo

Quel cu*o merita tutto, merita tutto, merita tutto, sì

Quel cu*o merita tutto, merita tutto, merita tutto (Ehi, ehi, ehi, ehi, ehi)

[Interludio]

Ah! Pensavo che fosse messa lentamente

“Okay,” okay, la rifacciamo

Guarda Orma, guarda Orma che è eccitato

Hahahaha (hahahahahahaha)

[Strofa 4]

Il mio caxxo è in fuga e voglio che tu me lo nasconda

Prendilo come una bonga

Ha ingoiato una pillola che l’ha fatta eccitare

Lei scopa nell’Audi, non nell’Honda, ehi (Tra)

Se te lo metto dentro, non chiamarmi (Tra)

Perché con quello che stiamo facendo, l’amore non centra nulla, ehi (Tra)

Se il tuo ragazzo non ti succhia il cu*o

Per questo non succhia

[Ponte]

Vieni a casa che ti lecco tutta

Piccola, io ti lecco tutta

Vieni a casa che ti spacco tutta, ehi

Che ti spacco tutta

Vieni a casa che ti lecco tutta (vai!)

Piccola, io ti lecco tutta (continua!)

Dimmi, serva (Papi, continua)

Se fumi erba (papi, pa-papi)

[Strofa 5]

Jowell, piccola, piccola, piccola, haha, hahahahaha!

Twerkando con il pusher (Duramente!)

Si vede che scopa bene, mentre è ubriaca

Voglio fare un selfie con quelle chiappe grosse (Yah, yah; wuh)

Eretto, eretto, ce l’ho eretto, si vede (Woh, woh)

Che facciamo con quelle chiappe? (Wow)

Al college sono A, A, A (Tra)

Ma quelle tette sono C

Sei super eccitata (Wuh), piccola, lo so (Eh)

Anch’io sono eccitato, che facciamo? (Tra; lo sai, eh)

Con quel boom boom, facciamo pazzie, boom boom

Facciamo pazzie, quel boom boom, facciamo pazzie, boom boom

Se hai quel boom boom, facciamo pazzie, boom boom

Se hai quel boom boom, facciamo pazzie, buoh!

Ascolta su: