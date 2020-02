Joji – Run: audio, video, testo e traduzione del singolo

Disponibile dal 6 febbraio 2020, Run è il secondo singolo rilasciato da Joji dopo l’album di debutto BALLADS 1 (2018) e dovrebbe essere incluso nel futuro secondo disco. Il testo, la traduzione in italiano, l’audio e il video ufficiale.

Come un po’ tutto il resto della discografia del cantante e produttore discografico giapponese naturalizzato australiano classe 1992, anche questo pezzo ha un distinto tono malinconico, perché la canzone, scritta con la collaborazione di Daniel Wilson & Justin Parker e prodotta da quest’ultimo, vede Joji soffrire per amore, in quanto la persona che ama sta con un’altra persona.

Così l’artista sente di non aver altra scelta di correre, di scappare dai suoi sentimenti, come vediamo anche nel filmato che accompagna quest’interessante pezzo, che arriva dopo il successo di Sanctuary, pubblicato il 14 giugno 2019.

Joji – Run Testo e Traduzione

[Verse 1]

I fell for your magic, I tasted your skin

And though this is tragic, at least I found the end

I witnessed your madness, you shed light on my sins

And if we share in this sadness, then where have you been?

Mi sono innamorato della tua magia, ho assaggiato la tua pelle

E anche se è una tragedia, perlomeno ho trovato la fine

Ho assistito alla tua follia, hai messo in luce le mie colpe

E se condividiamo questa tristezza, dove sei stata?

[Chorus]

I know you’re not in love, like you used to be

‘Cause I’m not the one, like you used to think

So you just run

I know that it’s dark, in this misery

Guess I’m not enough, like you used to think

So I’ll just run





So che non sei innamorata, come un tempo

Perché io non sono come pensavi

Quindi corri

So che è buio, in questa miseria

Immagino di non valere quanto pensavi prima

Quindi correrò

[Verse 2]

You bathe in your victory

You blew out all my fumes

And if I took on the planet

Will I pay my dues?

Your love was a mystery

Yeah, my love is a fool

And I travel the country just to get to you

Ti crogioli nella tua vittoria

Hai spento tutti i miei fumi

E se conquistassi il pianeta

Basterebbe per pagare i miei debiti?

Il tuo amore era un mistero

Sì, il mio amore è stupido

E viaggio per il paese solo per arrivare a te

[Chorus]

I know you’re not in love, like you used to be

‘Cause I’m not the one, like you used to think

So you just run

I know that it’s dark, in this misery

Guess I’m not enough, like you used to think

So I’ll just run

So che non sei innamorata, come un tempo

Perché io non sono come pensavi

Quindi corri

So che è buio, in questa miseria

Immagino di non valere quanto pensavi prima

Quindi correrò





[Outro]

And I travel the country

And I travel the country just to get to you

I know you’re not in love

I know you’re not in love

I know you’re not in love

E viaggio per il paese

E viaggio per il paese solo per arrivare a te

So che non sei innamorata

So che non sei innamorata

So che non sei innamorata





Ascolta su: