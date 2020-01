Roshelle – Rosa naturale feat. Emis Killa: audio e testo del singolo

Rilasciato venerdì 10 gennaio 2020, Rosa naturale è un singolo di Rossella Discolo, artisticamente conosciuta come Roshelle, con la collaborazione di Emis Killa.

Il testo e l’audio della canzone, scritta a quattro mani dagli interpreti e prodotta da Swan & MACE, nella quale i due artisti raccontano la loro tribolata storia d’amore: a quanto sembra, la coppia non va infatti molto d’accordo. Lei è una persona molto difficile da amare e anche lui ha il suo caratterino e anche un certo orgoglio.

Rosa naturale testo — Roshelle • Emis Killa

Ehi

Non ho più voglia di litigare

Non mi credi?

Quando dico che a te preferisco la Play

Non ti arrabbiare tutte le volte

Perché non hai le cartine corte

Ehi

Prendo qualcosa dal Mc, torno a casa a piedi

Metto le giappo e vado a ballare coi miei

Sarai contento se ritorno senza sapere dove sei.

Una come me è difficile da amare

Sì, una come me così brava a stare male

Per uno come te, bruci sabati a fumare Camel

Non ti prender male se son rosa naturale

Una come me, si fa sempre mille pare

Cinema con te, è volersi accontentare

Casa nel weekend, non ti stacchi mai dal cellulare

Chiami troppo mentre ti vorrei lasciare andare.





[Emis Killa]

Non chiedo scusa, piuttosto muoio

Ho preso un virus, si chiama orgoglio

No, non ti cerco quando mi annoio

Però nemmeno quando ti voglio

Siamo divisi e mi scordo il tuo viso ora che non ti vedo da mesi

Meglio che costretti a convivere come fratelli siamesi

Però, chi se ne frega di essere pari

Che senso ha non sentirci più

Se è vero che mi ami come nessuno

Ti amo quasi quanto mi ami tu

Ti sto pensando ora che il cielo è nero

Accettami, testa di ca**o e sincero

O cercati un bravo ragazzo che non ti capisca davvero

Non uno come me, ehi.

Una come me è difficile da amare

Sì, una come me così brava a stare male

Per uno come te, bruci sabati a fumare Camel

Non ti prender male se son rosa naturale

Bravo, bravo, a cambiare ideali

Ma sono, sono certa che se chiami stai la, solo

Senza l’amico al lavoro

Dicevi sempre di stare più a modo

Ma son quella fuori dal coro

Beh, beh





Una come me è difficile da amare

Sì, una come me così brava a stare male

Per uno come te, bruci sabati a fumare Camel

Non ti prender male se son rosa naturale

Una come me, si fa sempre mille pare

Cinema con te, è volersi accontentare

Casa nel weekend, non ti stacchi mai dal cellulare

Chiami troppo mentre ti vorrei lasciar andare





