IZI – RIOT è il nuovo album: info e titoli delle canzoni

RIOT è il quarto album in studio del rapper Izi, negli scaffali dei negozi da venerdì 30 ottobre 2020 su Island Records / Universal Music Italia, a quasi un anno e mezzo di distanza dall’ultima fortunata fatica discografica Aletheia, certificata disco di platino. I titoli delle canzoni con i featuring e i produttori.

Piemontese ma cresciuto a Cogoleto, in provincia di Genova, Diego Germini, meglio conosciuto come Izi, ha un passato difficile che lo portò a scappare di casa e proprio la sua travagliata storia lo spinse a scrivere, perché questo gli consentiva di trasmettere messaggi molto profondi e complessi. Il suo percorso discografico iniziò nel 2016 con il disco d’esordio Fenice e fu subito un grande successo. L’anno dopo fu la volta di Pizzicato, un lavoro maturo che fu considerato tra i più importanti album rap del 2017. Infine Aletheia, lavoro acclamato dalla critica e certificato platino, che segno la sua prima uscita discografica con Island Records. Dal quel progetto furono estratti singoli certificati platino, vale a dire “48H” ft. Sfera Ebbasta e “Fumo da solo”.

E’ arrivato il momento della quarta era discografica dal titolo “Riot”, vale a dire “Sommossa”, iniziata con Pusher ft. Vaz Tè e Guesan, suoi compagni di crew (Wild Bandana) della quale fanno parte anche Tedua e Ill Rave.





Al suo interno altre dodici tracce inedite e importanti ospiti come Nayt, Elettra Lamborghini, Guè Pequeno, Fabri Fibra, Leon Faun, Dargen D’Amico, Federica Abbate, Gemitaiz & MadMan, mentre per quel che concerne i producers, hanno lavorato sulle basi produttori del calibro di Sick Luke, Duffy, Benny Benassi e David Ice; quest’ultimo ha prodotto 4 tracce e ne ha co-prodotto una insieme a Benassi. Ma in questo progetto vi sono anche collaborazioni con artisti americani, quali Dax, IDK e SAV12.

RIOT tracklist (Izi nuovo album 2020)

Intro (Can’t Breathe) feat. Dax [Prodotta da: David Ice] Al Pacino ft. IDK [Prodotta da: Sick Luke] Matrix feat. Nayt [Prodotta da: David Ice] Domani ft. Federica Abbate & Piccolo G [Prodotta da: David Ice] Miami Ladies feat. Elettra Lamborghini & Guè Pequeno [Prodotta da: LA$$A & Mohr] Flop ft. Leon Faun [Prodotta da: Duffy] Pazzo (RIOT) feat. Fabri Fibra [Prodotta da: Leny Magoufakis] Foto ft. Gemitaiz & MadMan [Prodotta da: Bijan Amir] S8 K4SS4 feat. Benny Benassi & Dargen D’Amico [Prodotta da: Davide Ice & Benny Benassi] Pusher feat. Guesan & Vaz Tè [Prodotta da: Sick Luke] Faya ft. Maestro & Sav12 [Prodotta da: Johnny Dutra & Sean Da Firzt] Peligro feat. Disme [Prodotta da: David Ice] Parigi [Prodotta da: Prinzly & Todiefor]